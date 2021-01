Cambiar la pisada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nuestro país atraviesa el momento más complejo desde el inicio de la pandemia. Luego de casi 10 meses sin olas importantes de contagios, la situación actual nos demanda una enorme responsabilidad ciudadana.

Afortunadamente, el tiempo ganado en estos meses también nos permite enfrentarlo más preparados, con mayores recursos a nivel del sistema sanitario y una estrategia definida para la inmunización de la población. Como en cualquier crisis, la tensión aumenta, y con ello aflora la búsqueda de culpas. Políticos versus científicos, oposición frente al gobierno.



Aunque se quieran buscar explicaciones fáciles, la realidad es bastante más compleja. El ascenso de casos en el país no responde a una única causa ni tampoco son tan simples las acciones para aplanar la curva. No solo por la efectividad de lo que hagamos, sino por las consecuencias sociales, económicas y comunitarias que trae cada posible medida a tomar.



Como ya sucedió hace algunos meses, surgen voces que culpando a los más jóvenes pretenden explicar el escenario actual. Y para echar leña al fuego, con cierto amarillismo, se generalizan situaciones reales pero excepcionales, de aglomeraciones en algunos balnearios.



¿Todos los jóvenes se están cuidando? Sin dudas que no, pero no podemos meter a todos en la misma bolsa. Tampoco creo que el camino de la división sea el más indicado para revertir lo que se puede estar dando. Es fundamental conocer qué piensan los jóvenes y cómo están viviendo este momento de la pandemia para poder llegarles con un mensaje claro y creíble.



Hace algunos días, tuve la oportunidad de escuchar el relato de Gabriel Bialystocki, un periodista gastronómico que contó su experiencia de pasar 10 días en un CTI por Covid. Su historia es además de conmovedora un llamado a la responsabilidad individual y colectiva.



En alguna de estas notas, Gabriel pedía especialmente hablar a los jóvenes. Es por ello que, sin pretender inventar la rueda, desde el Instituto Nacional de la Juventud lo invitamos este miércoles a participar de un vivo en Instagram con el objetivo de interactuar con jóvenes sobre creencias y visiones de la pandemia.



¿Qué buscamos? Conocer un poco más cuál es la percepción que se tiene en este momento sobre los riesgos y cuidados. La comunicación institucional y coordinada del gobierno, con el asesoramiento en aspectos técnicos sanitarios del GACH, ha sido probablemente el recurso fundamental para explicar la marcha de la pandemia en el Uruguay. Desde el INJU, queremos sumar insumos y aportar nuestro granito de arena a esta estrategia coordinada. Creemos en los jóvenes y estamos seguros que somos parte de la solución.



Desde esta trinchera, apelamos una vez más al protagonismo y la responsabilidad juvenil. Recordemos el arranque de la pandemia, cuando la incertidumbre nos acechaba, la cantidad de jóvenes que se pusieron (y lo continúan haciendo) en la primera línea de batalla para juntar canastas de alimentos o liderar ollas populares.



Ya habrá tiempo para el encuentro, para salir y juntarnos. La situación actual nos demanda guardarnos más y cuidarnos para cuidar al resto. Cambiemos la pisada y seamos los protagonistas. Falta menos.