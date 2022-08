La batalla cultural eres tú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la sexta temporada de la serie norteamericana Mad Men, Sally Draper -convertida ya en señora Francis- va en busca de una amiga de su hija a una comuna hippie en St. Mark’s Place.

Es 1968 y los jóvenes han ocupado un edificio del Greenwich Village. En un momento dado, uno de ellos le pregunta a la ex esposa de Don Draper si sabe cocinar goulash. Han robado los ingredientes necesarios y les gustaría recrear la receta de sus madres.

Los publicistas que protagonizan la trama, en el mismo episodio y ante un contratiempo laboral, traen a colación la Segunda Guerra Mundial.



-¿Sabes lo que es? Es Munich.



-Qué significa eso de Munich?



-Que le dimos a los alemanes todo lo que pedían para tenerlos contentos. Pero eso solo hizo que quisieran más.



Si me permiten el paralelismo, es el mismo problema que tenemos con eso que ha dado en llamarse batalla cultural. Y por lo mismo. Por supuesto, no seré yo quien valide cualquier método para librarla y, como a muchos, no me acaba de convencer el término en cuestión. Pero una parte, recalcitrante, de la derecha liberal europea se equivoca al despreciar el combate.



Consideran que el carácter civilizatorio del conservadurismo es un arma formidable que proporciona una especie de superioridad moral y política sobre el discurso, aún preponderante, de una izquierda cuyo origen hay que buscar en 1968. Según ellos, no es necesario bajar al barro, contraprogramar el despropósito, desenvainar la espada -que diría Chesterton- para defender que el pasto es verde.

Hace al menos doscientos años que sabemos que las ideas pueden cambiar el mundo. Por ejemplo, sin los filósofos del Siglo de las Luces no habría habido Revolución Francesa. Pensar que la verdad se defiende sola es de una ingenuidad preocupante. Lo estamos viendo: tenemos a activistas, políticos y celebridades haciendo malabares con la biología ante nuestros ojos. Tenemos la historia reciente para escarmentar.



En Francia, el general De Gaulle dejó las universidades en manos de la extrema izquierda pensando que aquello resultaría inocuo, que los tendría contentos, como en Munich. Poco después llegaría mayo del 68 y triunfó sobre el gaullismo. En nuestros días, la derecha mira con superioridad la ideología woke cuyo origen podemos situar de Estados Unidos y que acapara no solo las universidades, sino las plataformas de entretenimiento, las producciones de Hollywood y los currículos escolares. En unos años, será bastante más arduo defender la verdad, la bondad y la belleza.



Sin embargo, no es en todos los casos un problema de superioridad moral, ni siquiera de dejación de funciones. Hay quien, desde el lado bueno de la Historia, aduce que no debemos entrar en batallas contra el hermano. Que no sabemos nada de las cuitas que padecen, de sus dolorosas realidades, de su necesidad de acogimiento. A ellos les decimos que no se trata de una contienda ad hominem, sino de una brega por la verdad. “Nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre”, como escribe San Pablo.



Y, en cualquier caso, vivimos un momento histórico en el que una parte de Occidente ha decidido imponer unas reglas del juego arbitrarias al resto. Reglas que obvian la esencia del mundo y la naturaleza de las cosas. Además, en esa imposición se utiliza munición humana. Convierten a aquellos que dicen visibilizar y proteger en carne de cañón, en sujetos revolucionarios, en pura mercancía para sus espurios intereses. Como explica Tolkien, mejor que una servidora, en El Señor de los Anillos, esa batalla nos concierne: “Para que haya guerra, señor Mayoral, basta con un enemigo, no dos -respondió Éowyn- Y aun aquellos que no tienen espada pueden morir bajo una espada. ¿Querríais acaso que la gente de Gondor juntara sólo hierbas, mientras el Señor Oscuro junta ejércitos?”

Sostenía yo recientemente en una columna de Opinión para la prensa española que la batalla cultural no es algo que debamos dejar a los políticos. Somos nosotros, con nuestras vidas, quienes estamos al mando. Me respondía un lector que desde que nuestros padres nos inscriben en el Registro Civil al nacer están dando la batalla cultural. Tiene toda la razón. Y no solo porque nomen est omen, sino porque en cada pequeña decisión, en cada elección, en cada gesto estamos gritando a los demás quiénes somos, en qué creemos. Vivir con plenitud incluso en la adversidad, alegrar nuestro entorno, disfrutar de la vida y sus placeres, ignorar su odio. Contemplar la belleza, tener valor, no negociar con trileros del mal, custodiar la verdad, honrar a nuestros ancestros, amar la integridad y no desfallecer como misión.



¿Recuerdan al hippie que quería cocinar goulash? He descrito esa escena porque incluso él, inmerso en un movimiento contra el orden establecido, perteneciente a una generación que no había padecido los rigores de una guerra mundial -antes bien había disfrutado del espectacular crecimiento económico que la siguió- y que se rebelaba contra un sistema capitalista daba la batalla cultural añorando la tradición. Algo así como contracultura contra la contracultura.



Hoy, más que nunca, la tradición es revolución.