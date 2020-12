Los hombres grandes, cuando se van, no tienen divisa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se nos ha ido un compañero, hijo de La Teja, hijo de dos trabajadores, comprometido con su suerte, con sus luchas, que pudo hacerse un hombre de ciencia.

Un médico apasionado con su oficio, con su profesión, de la cual adquirió el uso del método científico como forma permanente de razonar, de encarar la consideración de cualquier circunstancia. Dedicó buena parte de su vida profesional a luchar contra una enfermedad que al final se lo llevó, y con la que se vio comprometido por razones históricas, familiares, que lo llevaron a seguir el camino de la medicina.



En su avatar político, al que fue convocado por su prestigio personal, por la incidencia que tenía, por lo destacado de su figura, siguió aplicando eso que ganó con su profesión: el espíritu científico. Es enorme lo que nos aportó, lo que nos ayudó. Tengo que agradecerle a la vida la oportunidad de haberlo conocido y de haber funcionado con él.



Sigo insistiendo en ese hombre de metodología científica que nunca pudo dejar de ser médico, por suerte, y que aún cuando hablábamos, intercambiábamos, había momentos en que uno se daba cuenta de que nos estaba observando los síntomas, por esa casi deformación profesional de los médicos. La última vez que lo vi, hace pocos días, golpeado por la enfermedad, me hizo una pregunta: “¿dormís bien?”. Sabía perfectamente que por razones de edad el problema de dormir se transforma en una pesadilla de los viejos.



Cuando me entregó la banda, frente al monumento de Artigas, me dio un abrazo, y recuerdo que le dije: “Me parece que te la voy a devolver”. Me salió de adentro.



Cuando estalló el asunto de su enfermedad, Tabaré le dijo a Lucía, por entonces vicepresidenta: “Yo me voy a morir, pero estate tranquila que a marzo llego tranquilo. Pero me voy a morir”. Tenía claro lo que tenía encima. Y eso habla de fortaleza.



Tengo que agradecerle muchas cosas. Como gobernante, tal vez la no más sonora o más importante: la Ceibalita. Tuvo la preocupación y se dio cuenta de que el mundo que venía era digital. Los más rezagados en el ingreso, las familias pobres, no llegaban o llegaban muy tarde al mundo digital. Recuerdo perfectamente su preocupación: arrancar por el interior, por el interior lejano, y extenderlo por todo país. Y lo segundo es su lealtad por el servicio de la salud. Tendrá que agradecerle el Uruguay. Hace poco Cepal señalaba que por desgracia América Latina gasta tres puntos y poco del PBI en salud pública, y él comprometió recursos importantes, empujó permanentemente. En el contexto de América Latina, es una diferenciación muy grande que tiene el Uruguay. Parte de ello se lo debemos al doctor Tabaré Vázquez, y parte también a la historia del Uruguay, que desde el punto de vista social siempre ha sido el país que mejor reparte.



Es una hora de dolor. El mejor homenaje es mantener alta la bandera del compromiso y la solidaridad. Es la manera más eficaz que tenemos como patriotas de recordarlo. Yo sé que es un puntal del Frente, pero quiero recordar una afirmación talentosa de un viejo luchador que todavía está vivo por ahí: “Los hombres grandes, cuando se van, no tienen divisas; son la divisa”. Y como tal son una especie de memoria y capital público que pertenecen a todos, en lo mejor de ellos.



Hasta siempre Tabaré. Hasta siempre.