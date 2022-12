¿Los tendrán en cuenta?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Y le llegó la hora a Punta Carretas y a Pocitos. Sí, la Intendencia anunció hace ya unos días cambios en la circulación de las calles 21 de Setiembre y Solano Antuña.

La pretensión de la ingeniera Carolina Cosse y su equipo, es flechar hacia el sur a 21 de Setiembre y canalizar el tránsito en sentido contrario por Antuña. La noticia dejó perplejos a los vecinos que comenzaron a recoger firmas para que la resolución no se lleve adelante.



Lo que pretende ser una solución terminará perjudicando y mucho a todo el barrio, particularmente a los vecinos de Solano Antuña. Esta calle es angosta y se trata de una de las pocas de la zona que, en sus primeras cuatro cuadras a contar desde Francisco Vidal, conserva muchas casas construidas en las décadas de 1920 y 1930. Estas edificaciones que le dieron identidad a todo el barrio fueron edificadas al amparo de la ley Serrato. La mencionada norma de 1921 fue impulsada por el ingeniero José Serrato, por entonces presidente del Banco Hipotecario (poco después sería elegido presidente de la República para el período 1923-1927).



La nueva legislación posibilitó la adquisición y edificación de viviendas a obreros y empleados del sector público y privado y a militares, afiliados a las cajas de jubilaciones con más de diez años de aportes jubilatorios. La norma y pujante la situación económica del país hicieron que una parte importante de la clase media de entonces concretara el sueño de la casa propia. Son por cierto casas con historia y muchas de ellas de valor patrimonial.



¿A qué viene la mención histórica? A que esas varias decenas de fincas que aún hoy permanecen en pie y bien conservadas, se verán dañadas en sus estructuras por el tránsito de ómnibus, camiones y vehículos que, de cumplirse el anuncio de Cosse, comenzará a transitar por Solano Antuña en los primeros meses de 2023. También aumentará sensiblemente la contaminación ambiental de una zona que hasta ahora ha logrado mantener la tranquilidad propia de un barrio. Sobre esta calle existen, además, dos colegios y uno puede imaginarse el peligro que el tránsito proyectado generará para los niños que a ellos asisten y el congestionamiento que se registrará a la hora de entrada y de salida de los mismos.



Para Cosse, lo que la Intendencia plantea “no es un capricho” y “es para todos los vecinos de Montevideo, no solo los de Pocitos”. Sería importante preguntarle, si los vecinos de Pocitos, (aunque la zona sea en verdad Punta Carretas), recibirán de la Intendencia la misma atención y el mismo trato que los habitantes de otros barrios de la capital. Y por sobre todas las cosas si se los tendrá en cuenta. Se sabe el Municipio CH no pertenece al Frente Amplio, su alcaldesa Matilde Antía dijo no haber sido informada sobre los cambios proyectados.



Capaz que antes de tomar cualquier medida, los técnicos de la Intendencia y la propia Cosse, recorren caminando y a distintas horas del día la zona. De esta manera calibrarían cómo y cuánto pueden llegar a afectar la calidad de vida de muchos vecinos que pagan, por cierto, impuestos muy altos.



