Supina ignorancia

Ya estamos acostumbrados a sus desplantes. A veces me pregunto si no es su estrategia para ganar espacios en la prensa ante la falta total de propuestas e ideas.

Me refiero al diputado comunista Gerardo Núñez, que esta semana calificó de “atrevido” al ministro de Defensa Javier García en la Comisión de Defensa de Diputados.



Según informó El País, el cruce se produjo ante cuestionamientos de Núñez sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la política en materia de seguridad de los Estados Unidos. “Yo no dudo de la vocación democrática de la oposición en el Uruguay, pero tampoco permito que se dude de la nuestra y mucho menos el representante de un partido que en el año 1973 respaldó los comunicados 4 y 7. Hubiera esperado un poco más de recato histórico”, señaló García. “Pido respeto, porque su Partido Comunista respaldó los comunicados 4 y 7 junto a los militares golpistas en febrero de 1973”.



El intercambio subió de tono: “Usted es un atrevido”, le respondió Núñez. “Seré un atrevido, pero esa es la verdad”, le retrucó García.



Núñez y sus compañeros frenteamplistas se retiraron de la reunión. Uno podría atribuir a la ignorancia las palabras y la actitud de Núñez, y seguramente en buena medida respondan a ella.



El legislador nació en 1985 cuando la democracia volvía al Uruguay. Es obvio que no vivió las aciagas décadas de 1960 y 1970 en la que el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros sembró violencia, muerte y odio en un país que vivía una crisis económica y social profunda pero en el que regía la Constitución y la ley y se elegía libremente, cada cuatro años, a los gobernantes. La violencia tupamara abonó el camino para la irrupción de los militares. En esos años el Partido Comunista jugó un papel muy importante alentando las movilizaciones sindicales y estudiantiles que costaron la vida a varios jóvenes estudiantes. Pregonaban y emulaban a la revolución cubana que Fidel Castro exportaba entonces por América Latina. La historia es por muchos conocida y por otros tantos ignorada y deliberadamente desvirtuada. Son los mismos que en los últimos quince años han afirmado sin ningún pudor que José Mujica estuvo preso por luchar contra la dictadura.



El 9 de febrero de 1973, los militares dieron el verdadero golpe de Estado. Ello se tradujo en los comunicados N° 4 y N° 7 emitidos por los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea. Lo del 27 de junio fue el segundo capítulo de un libro negro. Dos días después, el 11 de febrero, el diario El Popular órgano oficial del Partido Comunista decía en su editorial:



“Nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre poder civil y poder militar; que la divisoria es entre oligarquía y pueblo, y que dentro de este caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo para terminar con la rosca oligárquica”...



El Palacio Legislativo tiene la hemeroteca más comple- ta que existe en Uruguay, como la Biblioteca toda está al servicio de los legisladores. La colección de El Popular es una de las tantas que allí se guardan. Sería bueno que Núñez la consultara, así como también la de El País o la de El Día. Comprobaría qué distinta fue la postura en febrero de 1973 del Partido Comunista y de las principales figuras de los partidos tradicionales.