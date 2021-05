Sordos e insensibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Y sí, habían demorado demasiado. Catorce meses lleva el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y otros tantos la pandemia; los compañeros del Pit-Cnt se salían de la vaina por declarar un paro general. El jueves último el Pit-Cnt lo decretó para el próximo jueves 17 de junio.

“Contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados del cargo”, dice la convocatoria que salió a defender Marcelo Abdala. Para el dirigente gremial existe un real descontento de los trabajadores por la falta de respuesta del gobierno a los planteos del movimiento sindical. En otras palabras es un gobierno sordo e insensible.



Y yo creo que los compañeros tienen razón. Si repasamos las medidas adoptadas por la coalición gubernamental desde el pasado 13 de marzo, este no accedió al pedido de cuarentena obligatoria reclamado en su orden por el expresidente Tabaré Vázquez y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Se mostró indiferente ante el cacerolazo que la central de trabajadores convocó a 10 días de haberse detectado los primeros casos de Covid-19.



La administración que asumió el l° de marzo de 2020 no se detuvo a considerar el déficit fiscal del 5% del PBI que dejó el tercer gobierno del Frente Amplio y dispuso una batería de medidas -sin precedentes- de aplicación inmediata para amortiguar los efectos de la peste. En números redondos el costo de estas medidas superó, en 2020, los US$ 700 millo-nes y en este 2021 será aún mayor.



Nada hicieron las autoridades sanitarias ni del Ministerio del Interior para prohibir las numerosas manifestaciones convocados por el propio Pit-Cnt, Cofe etc. Es sabido que, en agosto, setiembre y octubre, mientras el Parlamento aprobaba primero la LUC y luego la ley de Presupuesto, los gremialistas, sin barbijos y sin respetar la distancia recomendada, recorrieron calles de Montevideo para defender sus chacras. El resultado no demoró en llegar: los contagios comenzaron a desmadrarse.



La insensibilidad del gobierno hacia los reclamos del Pit-Cnt, llegaron a su punto más crítico en diciembre pasado, cuando el presidente argentino, Alberto Fernández se ofreció a conseguirnos vacunas contra el Covid-19 (…) “Les dije que, en lo que yo pudiera ayudar, contaban conmigo” expresó Fernández. Abdala aplaudió al jefe de Estado argentino desde su cuenta de twitter. Y varios de sus compañeros y dirigentes del Frente Amplio fustigaron al presidente Lacalle Pou que se llamó a silencio ante la fanfarroneada de Fernández.



Se sabe, Uruguay llegará hoy sábado al 30% de la población vacunada con dos dosis y tiene aseguradas vacunas para toda la población. Argentina hasta ayer viernes había vacunado con dos dosis al 3,9 de sus habitantes y la falta de vacunas es una de las mayores preocupaciones de sus habitantes.



Porque estoy en contra del hambre y la desigualdad, porque defiendo mi trabajo y mi salario, porque siempre apostaré por la vida y porque quiero que los 15 docentes sumariados en San José por hacer política en las aulas, sean sancionados. Porque no soy indiferente a las dificultades que atraviesan miles de compatriotas, el 17 de junio voy a trabajar como cualquier otro día. Y quizás más.