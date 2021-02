La solidaridad según Miranda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Ante el avance del proyecto de restauración de los viejos privilegios que conduce el actual gobierno nacional, tenemos que ser capaces de construir la alternativa y resistir ante las políticas de desmantelamiento y las políticas solidarias…”.

Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, ayer viernes al cumplirse el cincuenta aniversario de la creación de la coalición de izquierda. En un mensaje difundido desde un comité de base de la ciudad de Paso de los Toros, Miranda arengó a trabajar por la derogación de la LUC y concluyó su alocución diciendo que “Podemos estar orgullosos de nosotros mismos, de haberle dado al Uruguay los 15 años de mayor prosperidad e igualdad en toda su historia”. Para sentenciar que la vocación política es: “la de la libertad, la de la igualdad y la de la solidaridad".



¿Será esta la demandada autocrítica que el FA se debe luego del fracaso electoral de octubre y noviembre de 2019 y el de setiembre de 2020? Más bien suena a retirada de murga. Se sabe, Miranda dejará la Presidencia del FA en mayo y algo queda muy claro: su gestión no será recordada por su apertura y apuesta al diálogo fuera de su fuerza política. Alguien que califica de “enemigos” a sus adversarios políticos y que sigue haciendo una lectura hemipléjica y deliberadamente sesgada de la historia, está condenado al olvido. El FA surgió “para terminar con los privilegios y el poder de unos pocos que gobiernan, que es lo que define a la oligarquía", sostuvo ayer.



¿Qué hubieran dicho en un aniversario tan importante como es medio siglo de vida, Líber Seregni, Juan Pablo Terra y José Pedro Cardoso? Hombres de intachable trayectoria que con honestidad y franqueza decidieron transitar un camino propio constituyendo una nueva fuerza política.



¿Cómo hubieran procedido estos fundadores del FA, ante la inmoralidad de sujetos como Raúl Sendic y Leonardo de León? ¿Cómo habrían reaccionado ante el caso de Miguel Ángel Toma? ¿Qué actitud habrían adoptado al ver que la coalición de izquierda se sigue negando a condenar la dictadura de Nicolás Maduro? Cabe recordar que el general Líber Seregni no recibió a Hugo Chávez en su primer viaje a Montevideo, por ser un militar golpista.



¿Qué hubieran dispuesto al comprobar la dilapidación de recursos del Estado en Pluna, Ancap, la Regasificadora, Aratarí y el puerto de aguas profundas? ¿Cómo hubieran reaccionado frente a un Gustavo Torena (el Pato Celeste) manejando los negocios con Venezuela y con despacho en la Casa de Gobierno? ¿Qué hubieran dicho de José Mujica en la Presidencia de la República?



No lo sabremos nunca, pero es posible imaginarlo repasando sus discursos, entrevistas de prensa y -sobre todo- recordando sus trayectorias y gestos políticos.



En su discurso, Miranda mencionó unas cuatro veces la palabra solidaridad. En las últimas horas volvió a las primeras planas de los diarios el caso de Blanquita Filippini. La niña que en 2009 y con tres años de edad fue víctima de mala praxis en el hospital de Salto. Sucedió en el segundo gobierno del FA. Doce años después, Blanquita recibirá la indemnización por daños que ordenó la Justicia en Segunda Instancia. ASSE no seguirá el juicio en casación, enmendando una historia terrible. Se sabe la mejor forma de expresar solidaridad es ejerciéndola.