Las proscripciones del Frente Amplio

Al parecer nos quedamos sin debate. Así es, el compañero Javier Miranda bajó línea y les prohibió a los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo del Frente Amplio enfrentarse ante las cámaras con la economista Laura Raffo.

Sería ingenuo pensar que la orden la impartió Miranda; el presidente de la coalición de izquierda fue tan solo el mensajero de una decisión adoptada por José Mujica y -seguramente también- por Tabaré Vázquez.



Tampoco se les permitirá reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, a quien Álvaro Villar le había solicitado una audiencia. El lineazo trasmitido por Miranda dejó muy mal parados a los candidatos del FA, que no embocan una desde que arrancaron con la campaña electoral. No solo dejó en evidencia la poca confianza que su propia fuerza política les tiene sino también confirma que es mejor no hablar y mucho menos confrontar porque en realidad no hay nada para mostrar y menos para proponer.



Aplicar la fórmula de Raúl Sendic parece ser nuevamente la táctica; aunque en es- ta ocasión en vez de una heladera pusieron tres. La conducción frenteamplista, considera que el problema o los problemas de Montevideo son una cuestión de modelos. No se ha dado cuenta que no es un tema de electrodomésticos, sino de credibilidad, de proyectos, de la capacidad de los candidatos, de la transparencia y la ética con la que se han manejado no solo en cargos anteriores, sino en la vida misma. También resulta clave la renovación generacional que se dio en el gobierno nacional a partir del 1° de marzo.



La proscripción ordenada por el FA, deja, una vez más, en evidencia las cualidades de la candidata de la coalición multicolor. Laura Raffo no solo posee un currículum excepcional, sino que sus condiciones para entender las necesidades de la gente y luego explicar y comunicar posibles soluciones, no tienen parangón.



El FA no ha entendido que los tiempos cambiaron. Que desde el 1° de marzo una nueva forma de hacer y comunicar los temas políticos y de gobierno, se ha instalado en el país. Atrás quedaron los tres quinquenios en que los gobernantes no respondían a las preguntas de los periodistas, ni daban cuenta de sus acciones a través de los medios de comunicación. O destrataban a los comunicadores contestando a sus requisitorias con ironías. ¿Se acuerdan cuando el presidente Vázquez encaró a un periodista de televisión diciéndole: “¿Quién le mandó preguntar eso?”, o cuando Daniel Martínez, la tarde de las elecciones de octubre, mandó “a consultar a un psicólogo” a un comunicador que le preguntó por qué no estaba recorriendo comités del FA?



Esos métodos eran pan de todos los días durante la dictadura militar. Quienes hicimos nuestras primeras armas en aquellos tiempos lo sabemos muy bien. Las proscripciones fueron un invento de los militares y no solo se aplicaron a políticos y periodistas. Es una de las tantas formas que tiene el fascismo de manifestarse.



Que una fuerza política prohíba debatir a sus candidatos es un legado de aquellos aciagos tiempos. Y que además no les permita reunirse con el presidente de la República, tiene mucho de franquismo, del peor peronismo o de kirchnerismo.



Pretender disimular las falencias de sus candidatos colocándoles una mordaza no solo es antidemocrático, es también infantil.