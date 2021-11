Miserables mentirosos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ahora resulta que la Ley de Urgente Consideración alienta a la gente a matar. Sí, como lo lee. En palabras de los senadores del MPP Charles Carrera y Alejandro Sánchez el homicidio que se registró en Peñarol a comienzo de semana, fue consecuencia de la LUC.

Recordemos que el martes último un hombre de 72 años, mató a un vecino que había subido a la azotea de su casa para -presuntamente- arreglar unos cables caídos. La víctima de 28 años cayó abatido por un disparo. El caso está el la órbita judicial, donde, en las últimas horas, se dispuso que el matador quedara en libertad con medidas limitativas. Ayer, en declaraciones a El País, la mujer del hombre muerto dio su versión de los hechos.



Pero al parecer para dos senadores de la oposición, la responsable es la LUC. “Los mensajes equivocados que se consagraron en la LUC, se cobran vidas inocentes. La convivencia en jaque a partir del miedo y la desconfianza” expresó el senador Carrera.



“No se trata de una campaña, se trata de la vida de la gente. Parte de la LUC y varios de sus impulsores promueven discursos peligrosos, que incitan el odio y no solucionan los problemas de seguridad, al contrario, los agravan”, manifestó el también legislador Sánchez.



Sí, como leyó. No es un chiste de humor negro. Estos señores son senadores de la República, aunque nos pese y mucho. Estos individuos son los que en más de una ocasión han reivindicado la toma de la ciudad de Pando y hecho homenajes a aquel desgraciado y sangriento hecho perpetrado por los tupamaros el 8 de octubre de 1970.



Usted, con razón, puede preguntarse qué se puede esperar de dos discípulos dilectos de José Mujica y Lucía Topolansky. Y puede que tenga razón, pero aún así no se debe admitir que dos personajes que tienen fueros y que representan a una porción de la ciudadanía jueguen tan sucio y sean tan miserables.



Los seguidores y admiradores de Fidel Castro, Joseph Stalin y Adolf Hitler, suelen usar estos recursos bajos para sus patrañas. Son fascistas. Son del MPP. Y hago la precisión porque no puedo agraviar a los sectores democráticos del Frente Amplio que seguro no avalan estos dichos.



El engaño, la mentira, la estafa moral parece ser el camino que estos buenos hijos de tupas han elegido. Como sus ancestros políticos subestiman a la gente, echan mano a cualquier artilugio para hacer política de la peor forma. No les importa el daño que causan ya no a un gobierno sino a la mayoría de la ciudadanía que eligió, en octubre de 2019, a los legisladores que sancionaron a la LUC. Y, en noviembre del mismo año, al gobierno que la impulsó.



Si así estos sujetos piensan hacer campaña para derogar la LUC cuando aún la Corte Electoral no fijó fecha para el referéndum, puede uno imaginarse lo que harán de aquí a marzo. Despreciar la inteligencia de la gente es un recurso muy peligroso. Sino fíjense lo que sucedió hace unas semanas en Argentina y cómo los argentinos confirmaron con el voto el principio del fin del kirchnnerismo.



Senadores Carrera y Sánchez, si tuvieran un poquito de dignidad se llamarían a silencio hasta que los orientales en las urnas decidamos sobre la LUC. Se sabe que no pedirán disculpas. Eso es cosa de personas de bien y de políticos moral y políticamente honestos.