Entre mentirosos e ignorantes

Es la próxima gran batalla que tiene que dar la coalición de gobierno. Me refiero a la defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

De hecho los primeros escarceos ya se están produciendo aunque todavía no tengamos el pronunciamiento final de la Corte Electoral. Todo indica que este llegará en días.

Por más interpretaciones que la izquierda le quiera dar, se trata de una pulseada entre el Frente Amplio y su brazo sindical el Pit-Cnt; aunque no son pocos los que hoy señalan que la relación es inversa, y el gobierno que preside Luis Lacalle Pou.



Esta semana volvió a salir a la opinión pública el inefable Óscar Andrade, sí el Senador comunista que le gusta evadir al BPS, a la DGI, a la Intendencia de Canelones y a todos los organismos del Estado. Un ocupa con fueros. Ya sabemos Andrade conoce muy bien de tropelías y como zafar de ellas. Se esmera por aclarar pero igual anochece. El hombre que ha hecho de la mentira su forma de ir por la vida, invitó a debatir al presidente Luis Lacalle Pou. Así no más, el locuaz y gritón legislador sostuvo también que el presidente “camina por la cornisa” cuando defiende los artículos de la norma que se pretenden derogar. Acusó también al gobierno de mentir sobre el contenido de los artículos a someter a la consideración del soberano. Y como no podía faltar, el mendaz legislador se negó a responder si la tiranía de Daniel Ortega es una dictadura. Ante la insistencia del periodista de FM Gente que lo entrevistaba y que quería escuchar una definición sobre el régimen de Managua, sostuvo: No es una dictadura, “porque el domingo hubo elecciones”. Si algo hay que reconocerle a Andrade es su capacidad para despreciar la inteligencia de la gente.



El otro ex dirigente sindical, ahora devenido en candidato a la presidencia del Frente Amplio, que habló en estas horas fue Fernando Pereira. En tono conciliador declaró ayer a El País que “no le gustó” el spot publicitario contra la LUC y sostuvo que luego del referéndum “no quedará una grieta” en el país porque “todos vamos a bajar un cambio”. “El Uruguay juzga también cómo se comporta su sistema político”. Pereira, usted ha dicho una gran verdad. ¿Qué fue lo que hizo la ciudadanía en octubre de 2019 y lo reiteró un mes más tarde? Entonces los uruguayos dijimos en las urnas: ¡Basta!. No más cuentos, no más negociados, no más mentiras. No más Frente Amplio.



En marzo, fecha tentativa en la que se celebraría la consulta popular, habrá algunos uruguayos, muy pocos, que seguirán a Carlos Díaz, el sindicalista argentino que la semana pasada hizo una arenga en el Congreso del Pit-Cnt. Allí se comprometió a organizar a miles de compatriotas que viven en su país para que vengan a votar para echar al presidente Lacalle.



Se trata de un kirchnerista, fascista por naturaleza e ignorante por elección. Este sujeto desconoce que en el Uruguay, al decir de Luis Batlle, los presidentes se van de la Casa de Gobierno los 1° de marzo caminando o con los pies para adelante.



En marzo irán a votar los que creen que Nicaragua, Venezuela y Cuba son una democracia y los que sabemos que la democracia se construye día a día, con consensos y discrepancias, pero sin mentiras.