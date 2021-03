Lo importante son las milanesas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"¡Qué bueno que la vara esté tan alta y nos estemos fijando y controlando las engrampadoras o los almuerzos! ¡Y qué bueno que los errores se corrijan o revisen enseguida”, afirmó esta semana en twitter el colega Fernando Marguery.

Es que las milanesas con puré del almuerzo de la Cancillería resultaron lo suficientemente caras ($ 34.000) para que integrantes de la oposición se rasgaran las vestiduras y casi, casi propusieran una interpelación al ministro Francisco Bustillo. Otro tanto generó la compra de engrampadoras para el Palacio Santos por US$ 4.000, sobre la que se ordenó una investigación administrativa.



Mientras esto tomaba estado público, el presidente Luis Lacalle Pou andaba cortando la cinta de un puente en el departamento de Soriano que une las localidades de Lares y Perseverano. Cumplió con una promesa de campaña electoral y la obra -de ahora en adelante- impedirá que queden aislados unos seiscientos habitantes de ambas localidades a la menor lluvia. Hacía más de quince años que los lugareños clamaban por una solución. No importó la pandemia que, exactamente, hoy cumple el primer año de su desembarco en Uruguay, la obra se construyó en ocho meses y tuvo un costo de US$ 340.000. Unos US$ 20.000 menos de los US$ 360.000 que Raúl Sendic gastó en la fiesta de inauguración de la planta de La Teja de Ancap en 2013, celebrada para agasajar a Cristina Kirchner y sus muchachos de La Cámpora.



Esa misma oposición, que puso el grito en el cielo por las milanesas de Bustillo, nada ha dicho sobre la denuncia que un grupo de 65 diplomáticas formuló el 8 de marzo sobre el acoso, la violencia moral, los malos tratos y el desprecio por su condición de mujeres, ejercidos -durante muchos años- por exjerarcas del Ministerio. El Día Internacional de la Mujer, las diplomáticas entregaron la nota denuncia a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache. El caso por disposición de Bustillo y de la propia Ache, fue denunciado ante la Fiscalía y comunicado a la directora de InMujeres, Mónica Bottero y a la directora Regional de ONU Mujeres, María Noel Vaeza.



Ese día, al final de la jornada y pese a que las autoridades advirtieron de los riesgos de aglomerarse en momentos en que los casos de Covid-19 han aumentado significativamente, un grupo de mujeres, se manifestó por 18 de Julio. Lo hizo ya no solo incumpliendo las normas más básicas del cuidado que el tiempo que corre exige, sino con desprecio hacia quienes piensan diferente y agrediendo a periodistas que cumplían con su trabajo.



Si el propósito era sensibilizar a la gente sobre situaciones condenables que padecen muchas mujeres, deberían saber que lo que lograron fue el rechazo y la condena de la enorme mayoría de la sociedad. Nadie sabe a quiénes ni a cuántas mujeres representan. Es un grupúsculo intolerante y antidemocrático cuyo mayor logro es provocar que las verdaderas reivindicaciones de las mujeres pasen a un segundo plano.



Como dijo Marguery, es muy bueno que la vara esté hoy tan alta. Quizá el Frente Amplio reconozca pronto que si no hubieran dejado las arcas del Estado vacías, el gobierno hoy dispondría de recursos suficientes para que la recuperación económica del país sea más rápida.