Los hitos de la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, es una costumbre que tuvieron siempre algunos políticos. Desde que asumió el gobierno la coalición republicana, el Frente Amplio ha hecho de esta máxima su forma de existir.

Un día sí y otro también, sus integrantes critican, fustigan a la administración del presidente Luis Lacalle Pou. Hacen y proyectan interpelaciones a los ministros, exigen recursos y medidas que saben que son imposibles de otorgar. Atentos que no están solos, el Pit-Cnt el mayor engranaje de su máquina de impedir o su brazo sindical, hace de las suyas. Y si no có-mo se entiende que hayan convocado a dos paros generales en un mes. Actúan como si no hubieran gobernado con mayoría absoluta durante quince años.



Desde el 1° de marzo de 2020, la oposición marcó hitos o papelones históricos, como mejor le guste definirlos. El primero de ellos fue horas después de que el gobierno anunciara la detección de los primeros casos de Covid en el país. “Cuarentena, total y obligatoria”, reclamó el expresidente Tabaré Vázquez y refrendó el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Seguir el rumbo de la Argentina de Alberto Fernández exigían dirigentes sindicales como Marcelo Abdala.



El segundo papelón sucedió con el tema de las vacunas. Allí las voces que se alzaron fueron, entre otras, la del senador Olesker. Tras convocar al Parlamento en enero al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, acusó al gobierno de carecer de un plan de vacunación. ¿Se acuerdan? Por esos días la pandemia comenzaba a cobrarse vidas, él y sus compañeros hablaban de muertes evitables. Qué baño de sensatez le debe haber dado a Olesker la realidad cuando el programa de vacunación comenzó a dar sus frutos. En ese tiempo de angustia, Abdala festejaba la canchereada del presidente Alberto Fernández quien se ofreció a interceder para que Uruguay y Bolivia consiguieran rápidamente vacunas contra el Covid. Tal vez pensaba en un vacunatorio Vip para el Mercosur.



El tercer hito se concretará en días. Será la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la fuga de Hugo Pereira del ex Comcar y su recaptura por la Policía dos semanas después. Esta ostentación de cinismo, (recuérdese la fuga del mafioso Rocco Morabitto en 2017) será evidente el próximo 28 de setiembre cuando Heber concurra a la Cámara Alta.



El cuarto hito, se registró esta semana. Fue protagonizado por la intendenta de Montevideo Carolina Cosse. La ingeniera, que presidió Antel entre 2010 y 2015 y que hizo construir el Antel Arena, cuyo costo final, a carta cabal aún desconocemos, fustigó la actual gestión de la empresa que preside el ingeniero Gabriel Gurméndez.



Cosse dijo “estar preocupada” porque Antel está hoy en piloto automático”. Las expresiones sobre la empresa se debieron a una caída de la fibra óptica que afectó a ochenta mil usuarios durante casi dos horas el fin de semana pasado.



Gurméndez no demoró en responderle: “si hay cosas que se caen quizás sean cosas que estaban atadas con alambre”.



Sí Antel está en piloto automático y sin planes: ¿en qué anda Montevideo? Al parecer, el avión capitalino se estrelló hace mucho y sus restos siguen tirados por todos los barrios. La Intendencia no se enteró aún que recoger dichos restos es su responsabilidad.