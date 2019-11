¡Qué hermosura, Daniel!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parece que la renovación avanza en el Frente Amplio. La renovación, los papelones y la desesperación por intentar sumar votos a base de mentiras y pretendiendo sembrar el miedo. Pero la realidad es tan contundente que no le da tregua a Daniel Martínez.

El miércoles pasado tocó la cúspide del ridículo, aunque siempre puede haber una cima mayor. Sucedió cuando la fórmula oficialista recorrió el barrio Santa Catalina y se encontró con el exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza. Entre abrazos y besos, el diálogo que se dio fue el siguiente: "Yo me levanto todas las mañanas y lo primero que veo es eso", dijo Zabalza señalando la costa. "Qué hermosura", respondió Martínez observando el paisaje. Zabalza afirmó: "150 millones de dólares", lo que el Estado tiró en la malograda regasificadora. “Ese es un regalito que hizo el Pepe”, sentenció Zabalza ante los periodistas allí presentes.



Al día siguiente, Martínez, en conferencia de prensa, anunció que de ser electo, su ministro de Ganadería será José Mujica. Sí, el expresidente de 85 años de edad, y nuevamente senador a partir del 15 de febrero. El político que se retiró el año pasado para dar lugar a las nuevas generaciones…



Los productores agropecuarios, los oligarcas del campo, al decir de Graciela Villar están de fiesta.



Ya no solo han decidido votar por unanimidad al FA, sino que cuentan los días y hasta las horas que faltan para que asuma un cuarto gobierno de izquierda. Saben que tendrán en Mujica a un gran ministro y a un interlocutor excepcional. Un hombre confiable, de palabra, coherente, preparado y conocedor como nadie de los problemas de la agropecuaria nacional.



Reconocen que son infamias de la derecha las que sostienen, que siendo ministro, Mujica haya sembrado división y encono estigmatizando a los productores por tener camionetas cuatro por cuatro, como antes lo había hecho con los cajetillas de Pocitos, o con los universitarios de títulos legítimos. Los latifundistas de cuatrocientas hectáreas, afirman que son canalladas de los neoliberales, cuando se indica que durante su gestión al frente del MGAP y luego en la Casa de Gobierno, Mujica asistió impávido a la mayor extranjerización de la tierra de la historia del Uruguay.



No avaló la desaparición de más de diez mil pequeños productores en estos años y no miró para un costado cómo cerraron miles de tambos. ¡¡Son calumnias!! Claman.



Como es lógico, los terratenientes que producen más del 60 por ciento de los bienes que anualmente exporta Uruguay, tienen algunas dudas. Se preguntan si José Torena, el Pato celeste que recientemente salió de la cárcel, será su subsecretario. Martínez aún no lo dijo. Tal vez se lo reservó para la semana que viene. ¿Anunciará entonces el regreso de Sendic a Ancap?



En esa misma conferencia, el presidenciable oficialista informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponderá a Danilo Astori. El hoy ministro de Economía, en mayo próximo cumplirá 80 años. Como sostenía José Enrique Rodó: renovarse es vivir.



Aferrados al poder y vislumbrando su destino, Martínez y sus secuaces mienten descaradamente. Agitan fantasmas y pretenden asustar y amedrentar a la ciudadanía. No conformes con esto anuncian “El regreso de los muertos vivientes” en su cuarta versión.