Hay turcos para rato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Parece una telenovela turca de esas que irrumpieron hace ya años y que se caracterizan por ser horribles. Me refiero a la historia del diputado Germán Cardoso y el contrapunto con la oposición.

Es por todos conocido que Cardoso fue renunciado el pasado 21 de agosto por una serie de irregularidades en la contratación directa de publicidad oficial en los peores momentos de la pandemia. La situación fue denunciada por el Director de Turismo, Martín Pérez Banchero también por el semanario Búsqueda. El guante fue recogido de inmediato por los legisladores del Frente Amplio.



Quizá sea, hasta el momento, el único tema en que el Frente Amplio ha actuado haciendo lo que debe hacer como oposición: controlar y monitorear los gastos del Poder Ejecutivo. Lástima que la transparencia en el manejo de los recursos públicos no fue una característica de los gobiernos de la izquierda. Esto, de ninguna manera, los invalida a que hoy que están en el llano, controlen, fiscalicen e investiguen cuando hay dudas, sospechas o pruebas acerca del manejo de los dineros públicos.



El hecho es que, desde agosto, y van ya dos meses largos, no haya día en que no nos desayunemos con un nuevo capítulo de la telenovela. Y digo telenovela, aunque suene antiguo, porque esto no tiene estatus de serie. Hubo y parece haber demasiada desprolijidad y mucho conventillo para llegar a plataformas como Netflix.



Al comienzo fue una empresa con sede en estonia a la que se le habría comprado de forma directa publicidad por US$ 280 mil. Se dio inicio allí a una suerte de juego del Gran Bonete, en el que Cardoso, y dos de sus asesores directos, participaban.



Al Gran Bonete se le han perdido US$ 280 mil en publicidad digital y algunos dóla-res más en otras minucias. ¿Quién los tiene? Tú decía Cardoso y señalaba a uno de sus asesores. Yo señor. ¡No señor! ¿Pues entonces quién lo tiene? Una empresa con sede en Estonia… ¡Nosotros no señor! ¡Nosotros solo facturamos! ¡¿Quién entonces los tendrá?! Yo no sé señor! ¡Yo sí sé!: Tal vez, su otro asesor el que usaba el coche oficial para sus asuntos particulares…



En setiembre los legisladores del Frente Amplio denunciaron a Cardoso ante la Justicia Penal. Simultáneamente la comisión investigadora de Diputados siguió su trabajo de analizar las compras realizadas por el Ministerio de Turismo en el período comprendido entre 2010 y 2020.



La semana pasada, compareció la exministra de Turismo (2012-2020) y actual senadora, Liliam Kechichian. Fue convocada para que explicara, entre otros temas, quién recomendó comprar un edificio en la calle Cerrito por un millón y medio de dólares para sede de la Secretaría de Estado. Compra que el actual gobierno anuló. También fue consultada sobre sus vínculos con la comunidad armenia.



Todo indica que a la telenovela turca, le quedan aún muchos capítulos. No me animo a predecir el final porque dudo que los protagonistas terminen juntos. Sí, sería muy bueno que estas historias no se volvieran a repetir. Por lamentables, vergonzosas y porque sobre todo medran la confianza de la ciudadanía en un gobierno que fue electo para generar una verdadera transformación.



Y ya sabemos que todo cambio comienza por la conducta de todos y cada uno de los gobernantes.