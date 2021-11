¿Se harán cargo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hacerse cargo, es una expresión que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. La frase o al menos su espíritu significa hacerse responsable.

El tema viene a cuento por algunas de las noticias que ocuparon espacios destacados en los diarios, informativos de radio y televisión y portales de noticias durante la semana que acaba de finalizar.

En primer lugar, tenemos el culebrón turco que protagonizan el diputado Germán Cardoso con la oposición. Se sabe allí están en tela de juicio y revisión los gastos en publicidad que el legislador autorizó o dispuso cuando era ministro de Turismo. El cruce ha sido permanente, particularmente con la hoy senadora Liliam Kechichian.



“Es bueno que la gente sepa el enorme daño personal y familiar que he vivido con este circo que se ha montado; las infamias constantes que han dicho algunos legisladores como Gustavo Olmos y Eduardo Antonini han afectado mi salud”, sostuvo Cardoso el martes último, en rueda de prensa y al terminar el trabajo de la Comisión investigadora parlamentaria. No hay porqué dudar de las palabras de legislador. Lo que uno se pregunta, por qué cuando empezó a saltar todo este bardo no renunció y aclaró sin más trámite los hechos oscuros de la historia. El legislador no se hizo cargo de sus actos como ministro.



Otro de los temas que también marcó alto esta semana, fue la interpelación al ministro de Industria Omar Paganini y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, por el manido despilfarro del Antel Arena. Se sabe, la oposición en bloque no estuvo presente en el llamado a sala. Más allá de la conveniencia o no de la convocatoria, por ella nos enteramos de más irregularidades y de más procedimientos poco apegados a la ley. “En mi barrio a esto le llamábamos corrupción”, sostuvo el senador Gandini al enumerar una sucesión de hechos de dudosa legalidad. Se sabe, el Frente Amplio nunca se hizo cargo del despilfarro del Antel Arena y nunca lo hará. Será la Justicia quien tiene ahora la palabra. Dentro de un tiempo, la Justicia dictaminará el grado de responsabilidad que tuvo en esta farra la hoy intendente de Montevideo, Carolina Cosse. Hasta ahora sabemos que nos costó más de U$S 120 millones, tres veces más de lo presupuestado.



El tercer tema que volvió al panorama informativo, fue el de los docentes con licencia gremial. El lunes 15, concurrió a la Comisión parlamentaria que investiga el tema, la ex Directora General de Segundaria, Celsa Puente. Recordemos, el Parlamento aspira a echar luz a la oscura historia de los profesores afiliados a la Fenapes que tomaban licencia gremial a troche y moche. Y que llegaron a batir récords, en el período 2015-2020, dignos del libro Guinness con el presunto beneplácito de los jerarcas de la ANEP. Puente, en declaraciones al semanario Búsqueda, se manifestó indignada por el tema y acusó a las actuales autoridades de la Enseñanza, Jenifer Cherro de Secundaria y Robert Silva de ANEP de orquestar una campaña de desprestigio en su contra. Aquí ni la Fenapes ni Puente, se han hecho cargo de las flagrantes irregularidades.



Hacerse cargo es propio de personas que tienen la humildad de admitir sus errores, claro que en casi todos los casos estamos ante presuntos delitos. Hacerse cargo es también tener dignidad.