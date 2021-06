La frustración de Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las cuarentenas solo tienen una consecuencia que nunca hay que menospreciar y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre”, la afirmación fue formulada por David Nabarro, responsable de la OMS en Europa para Covid-19.

Sus declaraciones fueron formuladas a la revista británica The Spectator en octubre de 2020, y reproducidas por el portal de noticias Infobae de Argentina, siguen teniendo gran vigencia.



Nabarro sostuvo que (…) “El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar los recursos, y para proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero, en general, preferimos no hacerlo. Dejen de usar la cuarentena como su método de control principal” (…) “No necesitamos elegir entre vidas y medios de subsistencia o entre la salud y la economía. Esa es una falsa elección”.



El miércoles pasado, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con los senadores integrantes de la Comisión Covid-19. El encuentro fue calificado como “frustrante” por el legislador comunista Óscar Andrade, quien confirmó que el jefe de Estado rechazó el reclamo del Frente Amplio de tomar medidas para apagar la llave y simultáneamente otorgar una compensación económica a las personas que eventualmente se vieran afectadas por la medida.



Ayer viernes se supo, que el Frente Amplio se negó a participar en una campaña de bien público propuesta por Lacalle, en la que todo el espectro político convocaría a la ciudadanía a cuidarse para detener la propagación del Covid-19. El Frente Amplio condicionó su participación a la aprobación de las medidas que reclaman.



A esta altura los reclamos del Frente Amplio no sorprenden a nadie. Negarse a participar en una campaña de bien público, puede jugar a favor del fin perseguido. ¿Qué credibilidad tienen Andrade, Olesker o Sánchez? ¿Qué credibilidad tiene el Frente Amplio en su conjunto? Basta con recordar lo sucedido hace un par de semanas cuando el diputado socialista le daba cátedra de ética a la ministra Azucena Arbeleche y el día anterior la Justicia condenaba al exvicepresidente Raúl Sendic por abuso de funciones y peculado.



El Frente Amplio que pide bajar la llave es el mismo que se negó a votar en dos ocasiones la ley de aglomeraciones. La misma fuerza política que se mimetizó hace décadas con el Pit-Cnt, y que seguramente acompañará la convocatoria a un paro general de 24 horas formulada por la central de trabajadores para el próximo 17 de junio. Paro que fue rechazado en las últimas horas por la propia Federación Uruguaya de la Salud (FUS) porque puede “afectar todo el proceso vacunatorio”.



Argentina entró hoy en una nueva y rígida cuarentena obligatoria. El 30 de mayo terminó otra de nueve días. No hubo resultados significativos y ayer superaron los 80 mil muertos. Carecen de vacunas y de laboratorios que se las venda, la economía está arrasada. Dolorosamente, se encuentran a pasos de repetir el desastre económico de 2001.



Para los frenteamplistas Argentina ha sido el espejo en el que se miraron en los últimos años. Todo indica que quieren seguir viéndose en él.