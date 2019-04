Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una vez más la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi dio la nota. No fue la única en estos días, también hizo lo suyo el asesor presidencial y presidente de Cutcsa Juan Salgado.

Arismendi arremetió contra una encuesta de la empresa Cifra, que reveló que el 48% de los uruguayos consideran como malo el desempeño del Ministerio de Desarrollo Social. Un 36% sostuvo que es bueno, mientras que un 16% afirmó que no es ni bueno ni malo.

La ministra comparó la pesquisa de Cifra con las encuestas del 2014 con miras a las elecciones de ese año. “Yo no voy a hablar de las encuestas, no es mi especialidad, simplemente digo que durante 2014 sufrimos durante un año entero las encuestas que nos decían que íbamos bajando, bajando, bajando, y ganamos con mayoría parlamentaria”. Es sabido que la ministra no se caracteriza por su autocrítica y la humildad. Cabe preguntarse cuál es la especialidad de Arismendi. ¿La soberbia, la arrogancia?

Las declaraciones de la secretaria de Estado, se dan de bruces con las formuladas en estas horas por el sociólogo Gustavo Leal, responsable de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Leal, es el rostro nuevo que se ha mostrado ante las cámaras de televisión como el responsable de los operativos en Casavalle, Malvín Norte y La Cruz de Carrasco, entre otros.

“Hay que cortar el chorro de las políticas sociales” sostuvo Leal en una exposición ante el sindicato de la bebida. Afirmó que” es muy fácil repartir, pero en algún momento hay que cortar el chorro. Y creo que llegó ese momento (…) no puede ser que haya gente que use al Estado para los beneficios sociales (…) pero que después terminen siendo procesados por narcotráfico, por usurpación, por extorsión y sigan cobrando. Ahí hay algo que no funciona”.

Sin dudas, las afirmaciones de Leal están sustentadas en un conocimiento del terreno y de una dramática realidad que el Mides no solo no ha podido revertir, sino que ha fomentado. Solo un dato comprobable por todos: ni en la crisis de 2002 cuando el país estalló en mil pedazos, hubo tanta gente durmiendo en las calles de Montevideo. Tuvieron catorce años con crecimiento económico ininterrumpido para cambiar la situación. ¿Qué hicieron?

El otro hecho bochornoso de estos días, fueron las declaraciones de Salgado, difundidas por el canal de youtube que la empresa que él preside, tiene. Emulando a don Vito Corleone, amenazó al edil del Partido Nacional Diego Rodríguez, partidario de reabrir el registro de aspirantes a chóferes de aplicaciones. No solo lo que dijo sino la forma en que se refirió a Rodríguez, resultan repudiables.

La propia Cutcsa bajó el video de la red antes de que se hiciera viral. En él,Salgado hizo referencias a la historia y a las tradiciones del transporte. Señor: ¿Por qué no estudia un poco de historia nacional? Instrúyase cómo se hizo el Uruguay democrático y decente. Se enterará que se construyó sobre el respeto a la ley y a la convivencia civilizada aún en la discrepancia. El patoterismo y el desprecio por los otros es de estos últimos años.

Menudo favor le ha hecho usted a su amigo el presidente Tabaré Vázquez. ¿Qué espera para renunciar a su cargo de asesor presidencial?