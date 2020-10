Lo que el domingo nos dejó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Y las urnas hablaron y dijeron mucho más de lo que uno podía imaginar. Lo importante es saber interpretar su mensaje y cumplir con su mandato. Los montevideanos le renovaron por séptima vez consecutiva el crédito al Frente Amplio.

Gracias a la ley de lemas, Carolina Cosse será la próxima Intendenta de la capital. Obtuvo el 20,7 por ciento de los votos de los montevideanos y sus compañeros de coalición Álvaro Villar y Daniel Martínez le aportaron un 30 por ciento extra para que llegara al Palacio Municipal.



Conciliadora y sonriente habló a sus seguidores la noche del domingo; habrá que ver cuánto le duran la sonrisa, el buen ánimo y su anunciada voluntad negociadora. De los postulantes del Frente Amplio, en la campaña electoral, la intendenta electa fue la más dura, combativa y crítica hacia el Gobierno Nacional. ¿Seguirá los pasos de Daniel Martínez, que hizo de su gestión en la IMM su plataforma hacia la Casa de Gobierno? Cosse, deberá demostrar con “hechos y no palabras” que Montevideo no continuará siendo la usina del Frente Amplio para generar candidatos a la Presidencia de la República. Tendrá que demostrar con hechos y no palabras que las tres décadas de decadencia de la capital llegaron a su fin. Las elecciones del domingo, consolidaron la figura de la candidata de la coalición opositora, Laura Raffo. Una mujer que realizó un trabajo titánico y mostró en sus recorridas que existe un Montevideo olvidado en el que viven en condiciones indignas miles de compatriotas. Son barrios que el FA ignoró en las tres décadas cumplidas que viene gobernando en la capital. Prueba de ello es que el Municipio F fue ganado por el candidato blanco Juan Pedro López Román.



“Esto no termina aquí. Vienen otros pasos, porque ya no soy la misma y voy a seguir caminando. Llegué a la política para quedarme”, dijo Raffo la noche del domingo. Se la veía contenta y tenía razones para estarlo. En menos de seis meses (pandemia en el medio) hizo una campaña maratónica que la llevó a captar los votos directos del 40 por ciento de los montevideanos, el doble que la intendenta electa. En el último tramo de la campaña y con un discurso de antología hizo callar a José Mujica. Sus palabras harán historia. No ha habido ningún político y mucho menos una mujer, que con altura, coraje y autoridad pusiera en su lugar al socarrón y desbocado expresidente.



Las elecciones del domingo dejaron en claro que el Partido Nacional sigue siendo la fuerza más importante en el interior del país. Recuperó tres Intendencias: Paysandú, Río Negro y Rocha, que estaban en manos del FA. En otros departamentos como Maldonado logró un avasallante triunfo. Allí Enrique Antía no solo resultó reelecto por abrumadora mayoría, sino que se hizo de todas las alcaldías y le arrebató al Frente Amplio los icónicos municipios de San Carlos y Piriápolis. Algo parecido sucedió en Colonia, donde Carlos Moreira cosechó la gran mayoría de votos y desplazó, además, a la izquierda en Juan Lacaze.



Magra fue la votación del Partido Colorado, aunque mantuvo con comodidad su bastión de Rivera. Tal vez si las vanidades no hubieran pesado más que el sentido común, Salto hubiera sido recuperado por los partidos históricos y la coalición de gobierno se hubiera visto aún más robustecida.