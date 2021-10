Caridad y bien entendida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todo indica que está llegando el momento largamente esperado: el fin de la emergencia sanitaria. Sin dudas, es algo para celebrar, aunque por cábala seamos cautelosos. A lo largo de estos 19 meses hemos visto y vivido una enorme cantidad de situaciones y de emociones.

Desde la angustia y el desconcierto de las primeras semanas ante un escenario completamente desconocido y sin precedentes, pasando por el dolor de no poder ver y abrazar a nuestros mayores, hasta la tristeza de saber que muchos compatriotas murieron solos, aislados en un fría sala de terapia intensiva. Y otros muchos quedaron sin trabajo.



También en este año y medio largo, conocimos y ejercimos la solidaridad, quizás como nunca antes. Supimos además del cinismo y de la mezquindad de quienes hicieron política con el dolor ajeno, poniendo palos a todas y cada una de las resoluciones que tomaba el gobierno. ¿Se acuerdan de las interminables interpelaciones al ministro Daniel Salinas y a la ministra Azucena Arbeleche?



Hoy esos legisladores, dirigentes sindicales y gremiales, deben estar lamentando el no haberse callado la boca, mientras no solo el gobierno sino el ámbito científico y la mayoría de la población hacían enormes esfuerzos para contribuir a que la peste pasara y a amortiguar sus aciagas consecuencias. La encuesta de Factum conocida esta semana y que reveló que el 84% de los uruguayos aprueba el manejo de la pandemia, demuestra qué equivocados estaban.



La contracara de los oportunistas fue el Gach. Honorariamente sus integrantes asesoraron con su sapiencia a las autoridades y a la sociedad uruguaya toda. En más de una oportunidad nos referimos a ellos desde esta misma página, pero es bueno mencionarlos una vez más para que sus nombres no se olviden: Rafael Radi, Henry Cohen, Fernando Paganini. Gracias a ellos, cabezas visibles de un enorme equipo de científicos, hoy somos conscientes de la importancia de la investigación científica y cuánto se la debe respaldar.



Sería una grave omisión no reconocer la tarea que llevaron adelante otros compatriotas notables como el biólogo Gonzalo Moratorio y su equipo del Instituto Pasteur de Montevideo, el ingeniero Raúl Bianchi responsable del diseño del plan y la logística de la vacunación contra el Covid-19, y el también ingeniero Nicolás Jodal figura clave en la creación de la aplicación Coronavirus.Uy que facilitó el trabajo de mucha gente y el acceso a la información de los ciudadanos de a pie.



Ninguno de ellos trabajó haciendo cálculos políticos. A ninguno se le preguntó su filiación partidaria cuando se los convocó. Y ninguno condicionó su esfuerzo a eventuales retribuciones o prebendas del gobierno. Son orientales de pura cepa. ¡Qué orgullo para el Uruguay que exista gente así!



Advierto que no me estoy olvidando de los médicos y del personal de la salud. Va de suyo que el reconocimiento incluye a todos ellos.



Hace mucho que quería escribir esto. Y agradecer públicamente a todos los que dedicaron su conocimiento, su esfuerzo y sabiduría al prójimo. Lo hago en nombre de mis hijos, de mi nieta y en el mío propio. Los cristianos llamamos a esto caridad que el diccionario de la Real Academia define como “actitud solidaria con el sufrimiento ajeno”.