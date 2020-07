El cambio y la memoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Semana completita para la oposición, la que pasó. El martes se conoció la decisión del fiscal Diego Pérez de denunciar penalmente a Nicolás Cendoya, el hombre que, semanas atrás, anduvo destruyendo documentos reservados de la Ursec y luego se dedicó a dictar cátedra de Periodismo a varios colegas.

El aspirante a ocupar un cargo en el Directorio de Antel, ahora sí tendrá que dar explicaciones creíbles sobre su proceder y sus contubernios.



El jueves tuvimos una remake de una película de terror: el regreso de los muertos vivientes. Sí, Raúl Sendic reapareció y con su insuperable prosa volvió a ilustrarnos, esta vez en declaraciones al semanario Búsqueda. ¡Qué manía tienen algunos dirigentes del Frente Amplio de hablar como si fueran profesores universitarios! Claro que en el caso de Sendic se entiende, Lucía Topolansky fue la única que vio su título y él se tiene que esforzar para tratar de demostrar que fue víctima de una falacia.



“Es momento de estar cerca del movimiento social, porque se viene una etapa difícil, las consecuencias sociales y económicas que tendrá el Covid-19 aún no se llegaron a dimensionar” ¡Ay Sendic que haríamos sin sus sesudas reflexiones! El gobierno y el país todo claman por su regreso al ruedo político y ruega por sus valiosos aportes no solo al debate nacional, sino también en materia económica y de buenas prácticas administrativas. Usted es el único que puede develar uno de los mayores misterios de la historia política reciente: ¿cómo desaparecieron US$ 800 millones de Ancap y se fundió la monopólica empresa petrolera estatal?



A propósito Sendic, nada ha dicho aún usted sobre cuál es su heladera para las próximas elecciones municipales en Montevideo. Esta vez son tres los modelos en exhibición. Y hablando de las municipales, el Frente Amplio presentó su programa para seguir gobernando en la capital. Lo hizo en una actividad en la que participaron sus tres candidatos y utilizando, como corresponde, en estos tiempos de pandemia, herramientas digitales.



“De nada va a servir que arreglemos las veredas si los montevideanos salen a la calle temerosos, sin trabajo ni derechos. Muchos uruguayos están pasando muy mal”, sostuvo Carolina Cosse. ¡Y tiene razón! Para qué van arreglar las veredas si no lo hicieron durante treinta años.



Doña Carolina, sería bueno que su compañero de partido Bonomi le diera unas clases de seguridad ciudadana y le contara, al menos a usted, cómo hizo Rocco Morabito para fugarse de la Cárcel Central. De paso le puede pedir unos consejos a Ernesto Murro sobre cómo logró incorporar al sistema de Seguridad Social a medio millón de compatriotas, que en menos de quince días y cuando estalló el Covid-19 en Uruguay, quedaron en la calle.



También habló Álvaro Villar. Anunció que Montevideo rankeará entre las treinta ciudades más limpias del mundo. Qué lástima que desde hace treinta años figuramos entre las capitales más sucias y maltratadas del planeta.



Sugiero que nos quedemos con las palabras de Daniel Martínez quien afirmó: “No se trata de ir 2 o 3 meses antes de las elecciones a recorrer. Hay que latir con la ciudad, conocer cada rincón, compartir alegrías y problemas", sostuvo.



¡Albricias! Martínez recuperó la memoria!