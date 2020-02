Cambiar es imprescindible

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Es posible cambiar el gobierno de Montevideo”, afirmó en su primera salida en televisión la candidata a la Intendencia capitalina por la coalición multicolor, Laura Raffo. No solo es posible, sino imprescindible, agrego yo.

Raffo llegó a convertirse en la candidata de la oposición luego de un tortuoso y desprolijo proceso que, por momentos, hizo pensar que los cinco partidos que enfrentarán en las urnas en mayo próximo al Frente Amplio, se habían resignado a que Montevideo siguiera siendo el reservorio de la izquierda. Pero la sorpresa fue grande y muy grata cuando su nombre se confirmó.



Femenina y feminista, inteligente y con el don de la comunicación, Raffo tiene el sentido común que caracteriza a muchas mujeres que han trabajado y duro en la actividad privada para conquistar cargos destinados, no hasta hace mucho tiempo, exclusivamente a los hombres. Economista de profesión, divorciada y madre de dos hijos adolescentes, pertenece a la misma generación de Luis Lacalle Pou y de la mayoría de los integrantes del gabinete que asumirá el próximo 1º de marzo. Su cara es familiar para los montevideanos por haber sido en los últimos años, la mujer que desde la pantalla de Telemundo 12 hablaba de economía en términos comprensibles. Su libro Economía para todos, publicado en 2016, es otra muestra elocuente de su capacidad para trasmitir y hacer entendible lo que casi siempre se ha mostrado como algo exclusivo para economistas.



Su exitosa trayectoria laboral ha sido en la empresa privada, siempre. Desde allí ha trabajado con pragmatismo por los derechos de la mujer y ha puesto particular énfasis fomentando a los jóvenes emprendedores. Allí están sus mayores fortalezas.



Raffo no está sola, la acompaña un equipo de suplentes en los que se destacan el conocido periodista Gerardo Sotelo del Partido Independiente, el abogado penalista colorado Andrés Ojeda, Luis Alonso por Cabildo Abierto y Romina Fasulo del Partido de la Gente.



Conocida su nominación, el intendente César Di Candia salió a fustigarla por su falta de experiencia en políticas públicas. Raffo es una persona “absolutamente alejada de la gestión pública", dijo Di Candia. Si la experiencia en políticas públicas es lo que caracteriza a Daniel Martínez, Carolina Cosse y Álvaro Villar, Raffo debería ser proclamada ya intendenta de Montevideo y por dos períodos consecutivos. Hace tres décadas que los experimentados gobiernan la ciudad y quince que gobiernan el país: miren los resultados.



En el lanzamiento de su candidatura, Laura afirmó que “nos merecemos una ciudad donde recuperemos la convivencia entre nosotros, nos merecemos disfrutar de la ciudad, una ciudad más segura, más limpia, más iluminada, más inclusiva. Una ciudad de la que nos sintamos orgullosos”



No será una batalla sencilla, pero sí imprescindible. Hay dos generaciones de montevideanos que nacieron y se criaron bajo gobiernos municipales del Frente Amplio. No conocen otra cosa que esta ciudad sucia, maltratada y malquerida, insegura y con un pésimo transporte y un tránsito caótico. El cambio es ahora. Tenemos a la mejor candidata. Solo hay que convencer a una parte de los montevideanos que cambiar es posible.