Si algo despierta Adeom, además de rechazo y bronca entre la mayoría de los montevideanos, es sorpresa. Su capacidad para encontrar pretextos a lo hora de decretar paros y desbordar el basural endémico que es Montevideo no debe tener precedentes en el mundo. Su ingenio es descomunal e inmoral.

En diciembre último, la razón para dejar durante 5 días sin recolección de residuos en el comienzo de la temporada de verano, fue la intervención de una empresa privada en el cambio de un neumático pinchado de un camión municipal.



En enero de 2018, el intendente Martínez ante una situación similar, sostuvo que “la capacidad de consumo de los uruguayos está creciendo en todos los barrios, nadie puede dudarlo”. Malo para los chistes y bueno para las ironías, demostró ser.



Desde la semana pasada la capital, está nuevamente tapada de basura. “Esto es ahora; esta es la situación de limpieza en el Cerrito de la Victoria. Mientras a la Intendencia solo le interesa reglamentarnos, no le importan los vecinos, ni los trabajadores que levantamos esto. Las cosas por su nombre: ¡Mala gestión!”, publicó el jueves en su twitter Valeria Ripoll. Coincido con Ripoll que la gestión de Martínez es mala; pero no es ella, ni Adeom los que tienen que calificarla, sino los montevideanos en las urnas.



En defensa propia, Martínez expresó ayer que “se acabó” que en los próximos días llamará a una licitación para contratar a “una empresa privada” que actúe cuando Adeom declare paros. Intendente, si realmente se acabó la farra ¿por qué no licita el servicio total de recolección de basura? ¿Qué más precisa para ejercer su autoridad y determinar de verdad que la limpieza de la ciudad no puede seguir estando en manos de funcionarios municipales? ¿No es notoriamente superior el servicio que, desde hace 16 años, presta el Consorcio Ambiental del Plata (CAP), en el Centro, Cordón, Parque Rodó y Tres Cruces? ¿Por qué la mayoría de los montevideanos debemos seguir padeciendo las facturas políticas que Adeom le pasa a usted?



En declaraciones formuladas en las últimas horas, el Director de Recursos Humanos de la Intendencia, Eduardo Brenta, expresó que Adeom utiliza “el área de limpieza para confrontar”. ¿Por qué tenemos que ser los montevideanos los rehenes de esa confrontación?



Llevamos 3 décadas de gobiernos departamentales frenteamplistas. Muy poco se hizo por la ciudad y muchos privilegios se les otorgaron a los miles de empleados de la Intendencia. ¿Se acuerdan del convenio salarial que firmó Arana, en 2002, cuando el país se encaminaba a la peor crisis económica? Muchos millones les costó a los montevideanos la irresponsabilidad de entonces. Tantos millones como el Corredor Garzón, inaugurado por la intendenta Ana Olivera.



¿Se acuerdan del convenio salarial que firmó Martínez con Adeom, en 2016? En él, presupuestó a mil funcionarios y dispuso aumentos, primas e incentivos a diestra y siniestra. “Estamos comprando paz sindical”, se argumentó desde el Palacio Municipal. Desde entonces y hasta noviembre de 2018, tuvimos un promedio de un día y medio de paro mensual declarado por Adeom en diferentes servicios. Seguir criando cuervos continúa siendo un pésimo negocio, especialmente para los montevideanos.