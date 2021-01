Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Qué elegir? Trump o Cosse. La rebelión del millonario o el gobierno paralelo de la ingeniera. Voy por Carolina Cosse.

Lo de Trump uno no sabe si es una fugaz pesadilla que acabó o un gran lío que recién comienza. Por algo lo quieren proscribir. ¿No le harán un favor? Este loco, bestia herida con tiempo y aún algo de plata y la mujer que lo está por dejar, pueden ser un gran dolor de cabeza.



“Acá no hay un tema político partidario, hay un tema que afecta a todos los uruguayos”, dijo el Dr. Marcos Carámbula y todo el mundo le creyó. Y si no todos, casi: Cosse aparentemente no está tan de acuerdo.



Lo de Cosse es impecable. De ser una opositora sin limites en sus discursos y ataques, en voz cantante y a cara descubierta en casos y por el costado en otros y de ser una competidora por su candidatura de igual fuste y con similares artificios, se transformó en una intendenta reposada, seria, con el pensamiento en el país y dispuesta a colaborar con el gobierno. Como dijo Carámbula que debía ser.



“Como cambió Cosse”, fue el comentario unánime en ámbitos políticos. Esa impresión también yo la tuve, y lo dije en una columna anterior, creo.



Pero no. Ya comenzó a mostrar la hilacha. Pidió información extra y especial para tomar y decidir medidas relativas a la emergencia.



Está bien. Cuanta más información mejor. Uno aprende con el andar. Si Cosse hubiera sido tan cuidadosa y hubiera pedido más informes con respecto al Antel Arena no lo hubiera hecho. Y ahí está; ¿Para que sirve en estos momentos en que hacen falta más recursos para ayudar a mucha gente?



¿No se podrá vender? El riesgo es que nos pase como con el avión.



Cosse, hábilmente, metió en la troya un segundo protagonista, el GUIAD, al que le tiene más confianza que al GACH, tal surge de su actuar y palabras. Lo del Sindicato Médico siempre poniendo piedritas y más de una roca, no tiene credibilidad. Ahora el tema es Gach vs. Guiad.



El asunto es confundir, embarullar. Bien por Cosse. Ella optó en su comité de emergencia, y con información clave del Guiad al parecer, enderezar para otro lado. Discrepó con el Gobierno nacional. Nada de prórroga. (Muchachos vayan a dormir temprano que mañana hay que salir a juntar firmas contra la LUC).



Y no mucho más cosas. Nada especial: bajar la contribución por ejemplo, exonerar de ese pago a los desocupados, a jubilados hasta cierto tope. Pero no: eso sí, hizo recomendaciones. No lo dijo pero se inclina notoriamente por la cuarentena obligatoria -como Francia (¿?)- que es lo que el Frente y el SMU han defendido desde el principio.



Con ese tono entre imperativo y doctoral que utiliza la ingeniera pidió una renta básica universal. A cargo del gobierno, por supuesto.



Así es fenómeno. ¿Por qué no le rebaja el sueldo a los funcionarios de la intendencia y hace algunos recortes en algunas áreas en que uno no sabe por que hay tanta gente y lo distribuye entre los vulnerables? Si no lo puede hacer, que lo proponga.



Cosse le va a dar dolores de cabeza al gobierno, va en ella y además es parte de su lucha por la candidatura. Esa que le fue esquiva.



Mientras tanto, con sorpresa leo por ahí que los “blancos se rearman para 2024”. Como diría Ortega, muchachos, a las cosas.