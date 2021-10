¿Quiénes pagan?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Irmgard Furchner, de 96 años, que iba a ser juzgada por presunta colaboración con crímenes del nazismo, se fugó la noche antes del juicio. Fue recapturada por la policía alemana.

Ocurrió hace unos días. Un lindo tema para un llamado a sala al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿O no?



¿A quién le toca?



Al que sea lo tendrá que pensar dos veces después de lo mal que le fue al diputado comunista Gerardo Núñez en su interpelación al ministro de Defensa Javier García. Se habló de “paliza”. Es que la recuperada soberbia de las épocas de gobierno -que no la fundamenta tanto la recolección de firmas-, no es buena consejera.



Fue otra semana movida. En su transcurso se supo que, según Factum, la popularidad del presidente Luis Lacalle Pou trepó hasta el 61%. No es poco, pero no lo suficiente como para evitar que dos o tres barcos se fueran con las bodegas vacías debido a una huelga de los portuarios.



El Frente Amplio, el Pit-Cnt y los portuarios consiguieron lo suyo, pero productores y exportadores se quedaron sin cumplir con sus compromisos de ventas al exterior. Pierden los productores, pierde el país, pero quienes más pierden son los trabajadores en cuanto a la recuperación del poder adquisitivo de sus salarios y aún mucho más pierden los desocupados.



Estos son los que lo pagan bien caro.



El presidente lanzo una advertencia, y dijo que su gobierno garantizará como hasta ahora el derecho constitucional de huelga pero que con igual firmeza garantizará el derecho de los trabajadores que quieren trabajar.



La movida sindical in crescendo, que promete ir a más en función de lo que proponen las principales corrientes partidarias del FA al frente del Pit-Cnt según se conoció, es y será un gran tema, que merecerá mayor espacio.



Mientras, sigamos con las encuestas. Precisamente Servicio Civil dio a conocer una realizada entre los funcionarios públicos que no tiene desperdicio. Un 36% de los funcionarios cree que trabaja en exceso. Se quejan de la carga laboral. Un 27% no está conforme con sus salarios, pero en términos generales un 75% muestra un alto nivel de satisfacción y en esa línea el 71% entiende que logra mantener una equilibrio adecuado entre su vida y su trabajo.



Y no es para menos. Según informó Servicio Civil en la Administración Central el promedio de días de licencia médica por funcionario certificado pasó de 23 a 38.



Treinta y ocho días por año de licencia por enfermedad, los que sumados a los 25 a 30 días de licencia anual, implican casi el 30 por ciento del total de días laborables del funcionariado de la AC.



Si se toman en cuenta además los días no trabajados por concepto de licencia gremial y beneficios de días especiales por otros conceptos, el promedio de días libres por año debe ser mayor.



Por encima solo los desocupados.



Como es sabido a los funcionarios públicos, incluidos los del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo de arriba a abajo, los sueldos se los pagan los contribuyentes. Los ciudadanos. Sabido es también que quienes más pagan en términos relativos son los trabajadores privados, sacrificando el poder real de sus salarios.



Y por supuesto los desocupados, que no tienen ni salario ni trabajo, son los que más pagan.