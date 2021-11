El pasado la condena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El economista John Kenneth Galbraith, entusiasta seguidor de Keynes y muy desconfiado del mercado, para justificar la inversión en obras públicas citaba el caso de las pirámides de Egipto.

Admitía que fue un gasto desmedido pero argumentaba que a la postre resultó redituable porque favoreció el turismo. Eso sí, hubo que esperar más de 4.500 años.

¿Pasará lo mismo con el Antel Arena? Se decidió al estilo de los faraones, según todo lo que se sabe ahora. Costó menos, sin dudas. Incluso es más fácil de abrazar que las tres pirámides y la Esfinge. El asunto es si se puede esperar tanto.



Se gastaron unos 120 millones de dólares, pero se dijo que no pasaría de los U$S 40 millones. Esto fue lo que sostuvo en su momento y por bastante tiempo la hoy intendenta Carolina Cosse. Se ha informado -Búsqueda- que Cosse insistió en ello no obstante tener estudios que situaban el gasto en más de 70 millones. El Tribunal de Cuentas cuestionó el proyecto por inconstitucional, pero Cosse sostuvo que contó con un informe favorable del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho estatal. No fue así, según se supo; no existen actas sobre la consideración del tema ni ningún informe de ese tipo firmado por las autoridades pertinentes. Hay sí un informe, en principio “preliminar” -con fechas que no aparecen claras-, del entonces director del Instituto, Alberto Pérez Pérez, “destacado universitario y notorio frenteamplista”(Búsqueda dixit), hoy fallecido.



Todo muy embarullado: danza de fechas, excesos en gastos y demasiado secreto y cosas confidenciales.



El tema ha tomado fuerza en momentos en que se conocen encuestas muy favorables a la Intendenta. Tiene buena imagen y efectivamente eso se percibe. Cosse es muy buena comunicadora, está en donde debe estar, en el sitio y momento oportuno y al lado de quién debe estar. Cuenta con un excelente equipo de asesores y decididamente no escatima en gastos.



Se dirá que esa es la razón de tanto ruido. Pero no; el tema está vivo desde el principio, incluso cuándo fue demorado por la propia administración frenteamplista. El Senador Jorge Gandini, desde que se conoció aquel “informe” jurídico, comenzó a preguntar y nunca se le respondió. Recién en esta administración le informaron.



Por su parte, el hoy ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que interpeló a la entonces ministra Cosse, dijo: “es muy desprolijo todo, hay una sensación de impunidad, de que acá se hizo una obra contra todo, en el secreto y la oscuridad total. Usaron plata de todos los uruguayos de la que hay que dar cuenta. Eso me preocupa porque es un estilo de gobierno.” (Búsqueda)



Y efectivamente nos debería preocupar a todos ese estilo de que yo desde el poder hago lo que quiero sin importar las reglas, ni las leyes ni la Constitución. Evo Morales decía yo dispongo y después les digo a los abogados que lo acomoden al marco jurídico.



Eso es abuso. No debería ser. La justicia tiene que actuar. Se debe investigar; hay también cuestiones administrativas y éticas y esto, particularmente, debería preocupar a los propios correligionarios. Ya les pasó y les costó caro. Además, en materia de candidaturas, no es lo mismo competir tropezando entre los terrones que hacerlo desde el asfalto, con corte de cintas y ofrendas florales y con abundantes recursos, incluso para construir la pirámide propia.