Lo vieron a Alberto Fernández? ¿Escucharon su discurso en la ONU? ¿No? Lo entiendo: es demasiado aburrido. En la sala, los que tuvieron que quedarse a bancarlo no fueron más de 30 y entre estos la mitad de la delegación argentina.



Dijo cosas graves. Y esta al lado y como dice la inteligencia chilena tiene la tendencia, la fea costumbre, de meterse en los asuntos internos de otros países. ¡Alerta! Es de izquierda y progresista como el Frente Amplio. Son socios, amigos, hermanos ideológicos, camaradas, no se cómo llamarlos. Unidos bajo el manto y la bendición del Foro de San Pablo -y del Papa Francisco, pienso- y en sus afanes progresistas, y algunos otros afanes en lo que hace a los kirchneristas.

Fernández, aquí, fue calificado como un político clase A. Un ejemplo a seguir.



No me lo explico. En estos días es verdad que se nota cierta influencia o contagio, pero igual me extraña sobremanera: para Mujica son unos patoteros y fueron los mayores enemigos de Tabaré Vázquez; a tal punto, que este pidió apoyo a los Estados Unidos, ante una eventual invasión o enfrentamiento. Se lo pidió a Bush creo, el de la guerra de Irak.



Se han dado, al mismo tiempo y de repente, ciertas coincidencias en el discurso, en los planteos, en las formas de hacer, actuar, trancar, ocupar o piquetear. Los kirchneristas salieron contra el odio y por la paz y el diálogo. ¡Los kirchneristas de abanderados! ¿Los mismos que quieren arrasar con el poder judicial y hacer una ley de medios para amordazar a los periodistas? Y tras ellos salieron por el “diálogo y contra el odio” Fernando Pereira, Petro, Maduro, y hasta Lula. Este, que la sabe “lunga”, había permanecido en silencio respeto a lo de Cristina y el pedido de 12 años de cárcel por corrupción. Lula realmente teme que Bolsonaro le gane y en estas circunstancias, y más con lo que le pasó a él, minga iba a solidarizarse con Cristina, a quien se le acusó de haberse levantado mil millones de dólares. Lo de él fue solo un triplex. Se solidarizó recién cuando el “atentado” en el que el sicario o terrorista se olvidó de la bala.



Como que toda esa campaña contra el odio -“la cultura del odio”- fue pensada y coordinada desde “arriba” y de apuro.



Hay otro elemento: escuchando el discurso de Alberto, algo cansino, noté similitudes entre su tono pausado y pedagógico y los de Pereira y Orsi. ¿Será casualidad o efectivamente es el numen inspirador? Me decepcionan.

El presidente argentino miente a discreción. Se contradice flagrantemente, con total desfachatez. Lo hace en su país todos los días y esta vez, desde la ONU, le mintió al mundo entero, sin la más mínima hesitación. Habló del hambre, de la pobreza, de la desigualdad y del desempleo en el mundo; ¿y por casa cómo andamos? A ese sí que le va al pelo aquello de que así como te digo una cosa te digo la otra. En una ocasión él confeso que bebió más de un vez en las fuentes de acá.



Otro parecido: fue cuidadoso con los rusos: no habló de invasión, sino del “avance”, pero en cambio fue muy enfático en reclamar el cese del bloqueo a Cuba y Venezuela. También se quejó de los medios de comunicación y adelantó desde el norte que cree necesaria una regulación de las redes sociales. Eso para empezar: Alberto Fernández es uno de los mayores enemigos de la libertad de prensa, me consta.



Cuando veo todo lo que ocurre y hacia adonde va Argentina y escucho a su presidente, me quedo perplejo: ¿qué le ven?