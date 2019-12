Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En que se parecen Mujica y el mondongo. En que son gustos adquiridos. Te gustan o no te gustan, sin términos medios. Pasa con el mondongo como con el bacalao, la coliflor, la morcilla, el caviar, la cabeza de chancho y muchísimos mas incluidos en el rubro de gustos adquiridos.

No son indiferentes. Nadie que se le pregunte si le gusta el mondongo, el bacalao o la cabeza de chancho responde: “tanto me da, si me lo dan lo como”. Solo hay dos respuestas: me encanta o no lo puedo ni ver.



Y con Mujica pasa lo mismo. En el Frente y enfrente. Pasó, por ejemplo, con la última entrevista que le hizo la gente de Voces, un divagar entre mate y mate que levantó polvareda. Sobre todo en la interna frentista. Recogí opiniones de gente del FA - “ cuando se morirá ese viejo de…”- y de enfrente, los multicolores, que también opinaron “ cuando se morirá ese viejo de…”. Si hubieran leído la entrevista el propio Mujica se los dice en la página 112: “ Yo soy un viejo de mierda, me muero pasado mañana”. El que quiera creerle le cree y el que no, no. Es de esas respuestas que se enmarcan en aquello de que así como te digo una cosa te digo la otra.



Si se revisa, no en todo es así. En algunas temas repite lo mismo. Es coherente. No dice pelotudeces y muchas van entre líneas. Hay que escarbar un poco. Es cierto que sus afirmaciones sirven tanto para un fregado como un lavado y dan lugar a muchas interpretaciones. Lo que se trata en este artículo es de aislar algunos ítems. Sin prejuicios, con el criterio de no negarse a probarlo y ni a comerlo de antemano.



No es descabellado pensar, entonces, que Mujica en este reportaje de Voces le tira algunas cuerdas al nuevo gobierno, al que dijo no lo iba a esperar con una piedra en cada mano. El hecho es que en la entrevista apunta a quienes de entrada aparecen como los grandes enemigos del gobierno. Caso del Partido Comunista que ya anunció por boca de su líder más visible que incendiará la pradera en una misma línea que el movimiento sindical e intelectuales de extrema izquierda -caso Constancia Moreira- y otros más encubiertos en ONG con plataformas que no admiten discusión ni límites. Mujica, al respecto, habló de dueños de la verdad, de “monopolios” y de “intolerancia” y de no “pasarse para el otro lado”. “El único dios es el mío y a la mierda .



Lo mismo con todas las cuestiones de la vida” observó Mujica ante Voces.



Su afirmación de que “ la agenda de derechos es una expresión de la estupidez humana”, dio para el rasgado de muchos vestidos. Y no parece que el tema no le llegue a él, pero en realidad se refería a eso de changar con los DD.HH. Y hay muchos que operan y changan, sin duda.



El expresidente, apuntó a la senadora Moreira sin nombrarla: ¿Qué te parece una catedrática de politología ? Más burra que eso para hacer política difícil de encontrar.” ”Nunca entendió nada. No se qué mierda aprendió”.



Al respecto Mujica pidió disculpas .Estas fueron algo genéricas y quizás dentro de aquello de “como te digo una cosa…”. Porque hace 5 años en el libro ”Una oveja negra al poder“ de Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, dijo que “Constanza no puso un peso (fondo Raúl Sendic).Me dicen que es de izquierda pero su corazón es más capitalista que la puta madre.



Salió senadora de garrón”. “ Se llevan ( incluye a Couriel) todo de arriba. Al final te obligan a ser un hijo de puta..”



También en ese libro arremete contra el feminismo: “El 60% del Plan Juntos son mujeres solas con hijos ¿ Vos crees que apareció una organización feminista para ayudar? No, esas son todas intelectuales con sirvientas. Y el Frente Amplio tiene el caudal más grande de esas intelectuales insoportables.”



Mujica que como credenciales les refriega el nivel de participación de la mujer en el MPP, e insistió en Voces: “es bastante inútil el feminismo…” se refiera a su extremismo -y la changa también- y añade que “termina jodiendo a la causa de la mujer…” y “ excita lo reaccionario de la propia sociedad”. Habló de “rescatar la visión masculina”. “En el Poder Judicial vamos a tener que pedir la cuota masculina”, dijo.



Reiteró que a las “mujeres abandonadas con hijos el movimiento feminista no les da bola”.



Hizo una afirmación seria, que habla mucho de la actuación de ciertas organizaciones: “Me resisto a que el feminismo pueda sustituir a la lucha de clases”. Y ojo, que aquí hay mucha tela para cortar.



Le tiró al feminismo o a esas feministas y al mismo tiempo al Partido Comunista. Aludió mucho a su líder aparente, Oscar Andrade, más conocido como el Boca, vaya a saber uno por qué.



Parecía el tango aquel en que el malevo amablemente, acariciándole la frente le fajó 34 puñaladas. A las preguntas sobre Andrade respondió: “ Anda bien, es buen comunicador”, “Es muy bolche ”, ”Puede ser que con el tiempo vaya madurando”, “ Notable, brillante .



Es un gran orador . Tiene el instrumento, hay que irlo puliendo”. “Se pasa de un obrerismo un poco ordinario“.“El Boca creía que iban a sacar cuatro o cinco senadores .Estaba medio pasado de rosca”.”…un buen dirigente tiene que estar embalado, pero estaba pasado de rosca”.



En este caso no hubo disculpas. Sin duda Mujica apuntó al mayor competidor, llamémosle así, en el FA. A lo largo del reportaje hizo continuas referencias al burocratismo (léase comunismo). Dijo que es la causa de todos los males, en el mundo y aquí : los más belinunes quedan trabajando en el Estado”.



Es notorio que el ”partido” salio gratuitamente a mostrarle los dientes - y querer morderlo ya, al nuevo gobierno: Andrade, Murro, Olivera, los dirigentes sindicales comunistas. Otra actitud en cambio ha tenido el MPP. Este ha sido más adulto si se quiere. Pero el MPP tiene que cuidar su primacía y la disputa es con el comunismo, contra el burocratismo y en esa lucha, por ejemplo en el sector sindical o con temas como el feminismo, les importa muy poco el daño que hagan a la sociedad.



Ahí se olvidan, son ellos, ellos y cada no es dueño de la única verdad. Diga lo que diga Mujica.