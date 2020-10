El mapita no sirve

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasada la instancia municipal, otra vez la realidad: la pandemia que no cede y contagia al turismo, la economía, la recesión, el déficit, la creciente y prometida agitación social.

¿Qué fue lo que quedó? Los blancos sienten que ganaron. ¿Ganaron? Sí, en 15 departamentos. Pero eso cómo se lee. Quizás se le complicó más que cualquier otra cosa y, si es así, una mala lectura puede ser muy peligrosa.



No alcanza con el mapita coloreado. Si a este se le mira con atención surgen algunas certezas : ¿en qué ayudan esos 15 departamentos ante las acometidas del FA y el Pit-Cnt? Para nada inciden ni neutralizan un paro general, ni las movilizaciones de maestros, profesores, estudiantes, funcionarios públicos.



Tampoco se modificó la integración del Parlamento. El gobierno depende de los votos de sus aliados. De que funcione la Multicolor. Y en esta ya se han notado algunos tropezones chicos, pero recurrentes. Como que hay quienes quieren marcar un territorio diferente, y ha sido desde el vamos. En las municipales tampoco fue un andar fácil. Salto fue una prueba que la multicolor no pudo sortear; pese a que era bastante simple.



Por su parte, el FA no perdió. El Frente es Montevideo y Canelones, que es lo que necesita para su campaña destructiva para minar al gobierno y para la recuperación del poder. En ambos ganó, e incluso creció. Además el MPP y el PCU empataron y este equilibrio congela un poco las luchas internas, y asegura el funcionamiento de la “nomenklatura” con una prioridad -sustento esencial de la unidad- que es hostigar al gobierno. La intendencia de Montevideo, junto con el Pit-Cnt, serán los dos arietes. Lo que se dijo en los discursos es “pour la galerie”. Carolina Cosse es confrontativa; no lidera nada -es una carátula, que lo fue del MPP y luego del PCU- pero es un fiel y agresivo vocero de lo que dice el programa del FA, contra las “derechas” y los reaccionarios. Tiene el porte y el léxico. Para ello le sobran condiciones, pero que no se crea que puede hacer y deshacer a su gusto y ganas; mirá como le fue a Martínez.



Hay quienes festejan que Laura Raffo fue la candidata más votada. Eso es hacerse trampas al solitario. Es negarse a releer y reflexionar sobre lo que pasó. No se creció nada o prácticamente nada. Y solo había que conseguir sumar 6 o 7 puntos, menos del 20% del electorado seguro que vota contra el FA en Montevideo . Al Frente como hasta ahora, le bastó con poner una, dos o tres heladeras (Sendic dixit); la Multicolor, en cambio, decidió mal. Lo dicen los números.



Pero fiel el mapita, si se acepta que ganaron los blancos y que el FA se quedó con lo que le interesa, los únicos perdedores fueron el partido Colorado, Cabildo Abierto, el PI y el partido de la Gente. Y es un mal dato. Si a estos les preocupa el futuro tendrán que trabajar mucho, fortalecer su identidad, “rascar para adentro” en definitiva, y marcar diferencias. ¿Con quién? Con el FA y con el propio gobierno. Ello conspira contra la Multicolor. Pero ¿tienen otro camino? Si al gobierno le va mal, los arrastra a todos, y se le va bien, ganan los blancos, como se ha visto. Sí que está complicado



El que ganó fue Carlos Moreira en Colonia. Ganó la intendencia y le ganó a su propio partido que no lo consideró ni “presunto inocente”; le ganó a la Fiscalía, a quienes pretendieron dañarlo y extorsionarlo y le ganó a las redes. No es poco.