Y Lacalle también

¿Cuál elegir? ¿La cabalgata presidencial de Francisco Bustillo, flamante Canciller? No entendí del todo. ¿Cuál es su función? En pocas horas sumó más pantalla que su antecesor; y eso es decir. Para la próxima, quizás.

¡Qué lástima! Tengo una anécdota de Don Martín Etchegoyen, que me la contó Washington Beltrán, que encaja al pelo con el nuevo embajador en el Vaticano que se dice muy amigo de Bergoglio. El presidente Fernández, el Papa, solo nos resta ser muy amigo de la Jefa y estamos echados para atrás.



El presidente y los Twitter es otro tema. Entiendo que se trata de gente joven, pero, ¡cuidado! Es una tentación peligrosa; una especie de alucinógeno hacia la divinidad. Ver Trump, Bolsonaro, la Jefa.



¿O miento? Al decir del presidente Vázquez.



Pero ninguno compite con las entrevistas en la TV argentina al presidente Lacalle Pou y los 70 años del “Maracanazo”.



Qué manera de masajearnos el ego. Es un hecho: estamos en otro nivel; somos superiores pero como somos humildes no lo decimos.



En gran medida su intención fue mojarle la oreja a Fernández, pero nos encanta igual. Los argentinos nos quieren más que nosotros a ellos. Me duele decirlo, y reconocer, que hay algo de envidia o complejo. ¿O miento?



Una entrevista periodística es como una corrida de toros. Si el toro es bueno suerte para el matador: si es diestro, brilla y se luce. Pero si el toro no es bueno, de esos que bufan y escarban pero no embisten, no es nada fácil para el torero. Necesitará mucha muñeca.



Pasó con Lacalle. Se lució con Alfredo Leuco. Con Viviana Canosa también, pero le costó más esfuerzo, tuvo que muñequear bastante.



Con Leuco fue impecable. Gran estatura. Algunos frentistas dijeron que le levantó centros. Nada que ver, le preguntó sobre todos los temas. Puede que a algunos acostumbrados a los periodistas que más que preguntar hacen discursos o agreden, los haya sorprendido y confundido el estilo. Quizás sea un viejo estilo, pero es el de los periodistas que asumen que el que importa es el entrevistado y que lo que él dice es lo que a la gente le interesa.



Lacalle nos dejó bien a los uruguayos. ¿O miento?



Lo vi con Alma. Cuando el tema de la nacionalidad de Gardel, le dije:



-Viste. Gardel es uruguayo.



-Sí, y Lacalle también, me respondió.



Será que estoy mayor, pero otro hecho a resaltar es que Leuco lo trató siempre de Señor Presidente. Lacalle lo tuteaba, él no. Una forma de respetar lo que representa. Creo además que suma credibilidad y, por sobre todas las cosas, marca la cancha: Usted, el presidente y enfrente tiene a un periodista. Y hay que remarcarlo con señales claras: no un amigo o correligionario, ni un enemigo ni tampoco un par -ni mejor ni peor. No otra estrella, sino un periodista. Es al entrevistado que le corresponde estar en el escenario .



Y también vi el programa de Eduardo Rivas en Canal 4, sobre el aniversario de Maracaná. Que goce. Cómo los hicimos hocicar. Y eran 203 mil. Al final, cuando cantaron Uruguayos campeones, lagrimeé (estoy viejo, decididamente).



Les ganamos. ¿Les ganamos? ¿Perdieron los brasileños? La Copa Jules Rimet está para siempre en las vitrinas de ellos.



La vieja fábula de Esopo de la liebre y la tortuga. No sobrarse ni echarse a dormir.



Y vale para todos.