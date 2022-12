Más grieta, ¡ya!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Advertencia: la imaginación es la loca de la casa. No voy a decir ninguna novedad: en Argentina la grieta está instalada. Un tajo tamaño. Y como si fuera poco, a partir de mañana, lo que faltaba: Maradona o Messi, el Lio vs. el Diego.

¿Cuál es el mejor?, ¿cuál es más argentino y representa mejor la Argentina?, ¿quién de ellos es K y quién no K? ¿Y como ejemplo para los jóvenes y guía para admiradores, qué significan? Tamañas diferencias. Gane o no gane habrá grieta. Si sale campeón una breve tregua. Luego, la discusión: Messi o Maradona. ¿Qué Argentina queremos?



Maradona, con la pelota en los pies un maestro, ¡qué dominio! Verlo era una deleite y si estaba encendido, dos veces. El gol que le hizo a los ingleses, a ras de tierra, de lo mejor que se ha visto. ¿Querés Malvinas? tomá Malvinas. Protestón y no solo en la cancha. En algunas tenía razón: la FIFA, por ejemplo. En otras olía a oportunismo.



De todos sus goles, que fueron muchos, por el que más de le recuerda es por el que le hizo a los ingleses -¿querés Malvinas?, toma Malvinas- pero la vez que fue por aire. Y el más festejado. Fue ilícito. Una jugada sucia; lo hizo con la mano. “La mano de dios”, se dice y se repite. ¿Hasta dónde llega la idiotez y la hipocresía del ser humano? ¿Cuál la escala de valores, y no solo de la multitud sino la de honorables señores y destacadas instituciones, hasta universidades con larga y reconocida tradición? Y después le echan las culpas a los políticos.



Fuera de las canchas, Maradona fue hombre de familia por un rato, luego dejó mucho que desear. Violento, lo acusaron de “castigador”, agredió repetidamente a periodistas, y fue adicto. En el campeonato en EE.UU. no pasó el examen antidoping -se habló de cinco sustancias prohibidas- y dejó el cuadro con diez por todo el campeonato. En Sudáfrica llevó a Argentina al fracaso: como DT quería ser la estrella mayor, alardeaba y al tiempo ponía techo e inhibía a un Messi que comenzaba a reinar.



En política fue activo. En ocasiones si cuadraba hacía las genuflexiones necesarias. Se declaró de izquierda: fue protegido de Fidel y pensionista de Cuba; terapia dicen. Los chavistas le financiaron bastante.



Muchos escándalos: los argentinos dicen que es Dios; supongo que porque los brasileños ya habían impuesto el Rey. Ahora lo quieren santificar. Los argentinos, en particular los peronistas, tienen esa manía, y no es fácil. Pregúntenle a Perón lo que le pasó con Evita. Cierto que con Bergoglio hubiera sido otra cosa. Francisco en cualquier momento beatifica a Hebe de Bonafini; que nadie se extrañe.



Messi con la pelota no tiene nada que envidiarle al Diego. Parejos, cada uno a su estilo. También capitán y con la 10 en la espalda como aquel.



Pero Lio es diferente en otros planos; hombre de familia ejemplar, amigo de sus amigos, más bien humilde e introvertido. No se mete en política ni se deja usar. Poco escándalo, algún lío impositivo solucionado y alguna salida de tono en su papel de capitán, muy manijeado. Ayuda y creo que tiene alguna fundación dedicada a apoyar a niños enfermos de cáncer. Los visita, juega con ellos, se saca fotos. ¿Cuántos querrían? Verlo conmueve.



En fin, si me peguntan: soy hincha de Argentina. Quiero que salga campeón. Siempre ha sido así: primero Uruguay, y si no está, entonces Argentina. Y además, tengo una nuera argentina, Laura, que es maravillosa. Argentina y porteña: la admiro. Es mi nuera preferida.