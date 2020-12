Difícil tarea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los funcionarios públicos tienen mala imagen y los dirigentes de COFE están preocupados. Tanto que, según leí, uno de sus “popes” dijo a la prensa que han contratado a una agencia de comunicación para mejorarla.

No es una tarea fácil. También hubo declaraciones de otro de los “popes” que amenazaba con “agitación anual”. Esto es, le advertía al gobierno que todos los años habrá movilización de los funcionarios, por no haberse incluido en el presupuesto una “recuperación” del poder adquisitivo de sus salarios afectados por la pandemia.



Difícil que a la gente le caigan bien estas “movilizaciones” de los funcionarios a los que muy poco les ha afectado la pandemia en materia de cobro de salarios y a los que no se les ha aumentado el horario de trabajo -más bien lo contrario- y que no aceptan siquiera “sacrificar” un poquito su privilegiada situación. Porque, comparados, por ejemplo, con los que han perdido su trabajo en la actividad privada, con los que están en seguro de paro, con los que no tuvieron crecimiento del poder adquisitivo de sus salarios en los últimos años, -como sí ha ocurrido con los de los funcionarios públicos-, y que ahora tiene que aceptar nuevos recortes, no es para que los estatales armen mucho alboroto. Eso cae mal, duele.



Por supuesto que hay funcionarios como los de la salud, especialmente, que se merecen el mayor respeto de la ciudadanía. También se lo merecen la policía y los soldados y más en estas épocas de inseguridad, narcotráfico y peste. Esos trabajan, están en la primera línea y no tienen tiempo para movilizarse y amontonarse en la plaza, sin distanciamiento, sin tapaboca y sin ninguna de las exigencias que hacen valer solo cuando tienen que concurrir a la oficina.



Y hay muchos más funcionarios que se ganan el sueldo, pero son muchos también los que no y a esos los vecinos los ven. Es como el colchón de Sendic, eso es lo que “calienta” a la gente. A la que está desocupada o a la que tiene que meter horas y horas y no tiene tiempo ni horarios especiales para dedicarse a la agitación social -según los dirigentes- ni para recoger firmas contra la LUC.



Me contaba un sociólogo que la rebaja de los salarios públicos fue de las cosas que más jugaron a favor de la imagen del presidente Lacalle Pou. “Pero lo que la gente recibió y percibió con regocijo no fue que le bajaran el sueldo a ministros, senadores o diputados, sino que por una vez todos los funcionarios tuvieran que poner algo”. Y eso que la rebaja no alcanzo a todos, ni cerca, me aclaró el experto.



Decididamente no es fácil dar vuelta esa tortilla. De la piola se puede tirar un rato, pero sin abusar, porque se rompe. Y al final de alguna forma se paga.



Siempre se paga. Cuando la crisis del 2008, Enrique Iglesias a quien entrevisté en Madrid, me dijo que EEUU iba a ser el primero en salir de la crisis. Hay una mayor comprensión y la necesaria elasticidad para atender las reglas de la economía, me dijo, palabras más palabras menos. Días después viajé a EEUU y lo entendí mucho mejor. Durante la crisis aumentó la desocupación en casi todos los países, pero esa desocupación solo se daba en el sector privado. En EEUU también cayó el empleo: 4 por ciento en el sector privado y un 4 por ciento en el sector público. Esa era la diferencia y esa la realidad.



Todos tienen que aflojar un poquito. No se puede mirarla de arriba y todavía pretender que te quieran.