Me llamó un amigo; -La política me aburre. Estoy podrido de los políticos, me zampó de entrada.

-Vas a tener que bancar. En este país la política está en todo.



-¿Y lo de la LUC?



-Lo vas a tener hasta abril.



-¿Quién va a ganar?



-Falta mucho. Pueden pasar muchas cosas. Ni sabemos cómo seguirá lo de la pandemia. Mirá en Europa.



-¿Cuál es el mejor resultado?



-Que no sea derogada. La ley es buena. Da más garantías, recupera libertades y derechos y prevé los instrumentos contra la inseguridad. Nada de todo lo catastrófico que han dicho que iba a pasar ha pasado. Mas bien todo lo contrario.



-Están mintiendo mucho.



-Y, como que se les ha ido la mano. La cancha está muy embarrada.



-Si así mienten a cara descubierta, como lo han hecho con temas como el de alquileres, huelga, la enseñanza pública, adopciones, imagínate el tamaño de las mentiras que le dijeron a la gente para que firmara. Así cualquiera consigue 800 mil firmas.



-Las válidas no creo que lleguen a 740 mil.



-Para el país ¿cuál es el mejor resultado?



-Creo que una relación de 1,5 a 1. Algo así como 1.300 mil en contra de la derogación y 800 mil a favor. Eso ubicaría todo el mundo. Sería una advertencia importante para la oposición y la coalición de gobierno también recibiría un mensaje; sobre todo aquellos que están al golpe del balde, como es notorio.



-¿Pero no sería mejor que la LUC ganara por paliza?



-No lo veo así. Aquí, no nos confundamos, se trata de un plebiscito y se votará en contra o a favor del gobierno. Y la cuestión no es darle una “paliza” al Pit-Cnt y al FA, importa no alimentar y dar alas a la soberbia del poder. Y este es un gobierno algo arrogante.



-¿Lacalle Pou?



-No es el mejor ejemplo. Es el mismo de siempre, no ha cambiado su estilo ni su gesto y eso que ha tenido que enfrentar una peste y lo ha hecho con serenidad, firmeza e inteligencia y sin dejar de cumplir con el resto de la tarea. Pienso que es un muy buen presidente. El problema es el entorno, ahí sí hay mucha arrogancia.



-Tenés razón. El presidente ha prescindido bastante bien de su condición de blanco, pero el resto te lo hace valer. Y según tengo entendido eso molesta mucho dentro de la coalición. Me han dicho que en cada ministerio hay un hombre de la presidencia, que vigila, molesta y además desbordan de soberbia. Son como los tenientes coroneles de “enlace” durante la dictadura o los vigilantes “compañeros” acomodados del Frente. Yo creo que al Frente lo perdió la soberbia; la de esos funcionarios y principalmente la de los dirigentes sindicales. Las ”licencias gremiales”, le revientan a la gente.



-¿ Y lo del Antel Arena?



-Es muy serio.



-Se tendría que aclarar adonde fueron esos 50 millones de dólares que no estaban previstos. Dicen que no se los metieron en el bolsillo. Fenómeno, ¿pero dónde están? Por cosas menores vemos que todos los días renuncia un funcionario y aquí no renuncia nadie. Mirá cómo le fue a Dilma en Brasil o a Sarkozy en Francia por usar plata no debida en sus campañas políticas.



-Es muy serio.



-¿Y la justicia qué me decís, con esto de los fiscales, los procesamiento de policías y las filtraciones y chicanas en la Suprema?



-Tengo que cortar.