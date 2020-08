Así, cualquiera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Soy un escucha y admirador de Carlos Tanco, más conocido como Darwin Desbocatti. Creo que está entre los más lúcidos analistas y periodistas políticos de este país.

Es un profesional honesto, profundo y certero, no se encandila por las tonteras ni por las tendencias político correctas del minuto, con un back ground que sorprende, siendo aún tan joven, y un conocimiento poco común de lo que verdaderamente ha pasado en este país en el último medio siglo. No es de los que da cátedra ni de los que cree que el mundo comenzó con él. Y además ¡qué manejo del humor!



Y no lo digo de gratis. Ni es preciso: su alta audiencia lo prueba. Pero además, hace casi dos décadas lo tenté y convencí para que escribiera una columna semanal en Búsqueda. Durante un tiempo compartimos la contratapa del semanario, lo que por un lado me significaba un beneficio marginal por aproximación, aún corriendo el riesgo de la “comparancia”.



Un olfato y espontaneidad que sorprenden y atrapan. Además trabaja; no todo puede ser improvisación, a la larga se nota. También es un hecho que últimamente la cosa se le ha hecho bastante más fácil. El presidente del Frente Amplio, por ejemplo, se la “deja picando” un día sí y otro también.



Lo del “voto verde” de Zumarán es el ejemplo más flagrante. Era solo empujarla. Incluso tan fácil que merecía una cierta consideración; la que no tuvo el exembajador Álvaro Diez de Medina que en un Twitter del 5 de agosto, según La Mañana, le cayó con todo: “Miranda recuerda hoy ‘al Zumarán del voto verde’ ¡Además de abombado, daltónico!”.



Después está la seguidilla de los candidatos a la intendencia frentista. Álvaro Villar, que nunca fue ministro ni director de organismo, ni intendente, ni hizo nada, ni parecido ni tan costoso como el Antel Arena, tiene necesidad de mostrarse. Pidió entrevistarse con el presidente Lacalle Pou, y planteo un debate con la candidata multicolor Laura Raffo. El primer mandatario accedió a la entrevista -pero a los tres para no hacer diferenciación- y Laura se ubicó en las gateras. Pero resulta que al rato el presidente del FA, el citado Javier Miranda, nos anuncia que no debatirán ni tampoco irán a la Torre Ejecutiva. Pero, entonces, ¿en qué quedamos?



Se dijo que lo resolvieron en una reunión entre los cuatro, pero se sospecha que lo dispusieron “los barones” (los obvios) y el PC. Son cosas que Villar no entiende mucho ni quiere acatar en demasía, e insiste con el tema del debate.



Miranda dijo, respecto al debate, que era para no confrontar, en aras de la armonía. Pero, ¿no se enteró de la proclama del trío? Le declararon la guerra, sin cuartel, no a Raffo sino al gobierno nacional, la oligarquía, el imperialismo norteamericano (y supongo que el finlandés), la derecha, la patronal hambreadora y muchas otras cosas más… mar para Bolivia y viva el Pit-Cnt.



Y Darwin se hizo una fiesta. Fue para desternillarse de risa. Le puso su sello de humor y no dejó desperdicio.



Ahora, no es que quiera quitarle mérito al humorista, pero si advertirlo: se la están haciendo fácil y quizás a él, que se dice medio vago, le facilitan las cosas; sin embargo, que no se descuide, se trata de una competencia desleal que puede derivar en que la gente no sienta necesidad de su humor, sus picas y su imaginación y le baste con la propia realidad.



Y que se cuiden en especial Manini y su gente y Talvi (aunque este ya está retirado, según dijo). A Mujica no lo incluyo porque es competencia.