Algo de Argentina

Semana a semana, al momento de elegir tema, Argentina está tope de la lista. Y es natural, en octubre próximo los argentinos deberán elegir un nuevo presidente, con una opinión publica y un electorado muy dividido.

Por el presidente Mauricio Macri o por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Y hay, si cabe, un tercer grupo: por ninguno de los dos. Contra los dos, y es el mayor.



Será muy importante lo que decidan los argentinos, por su propia suerte que pinta bastante comprometida y también por lo que tiene que ver con el damero continental. Qué barullo si gana CFK y se suma al equipo de Evo Morales de Bolivia, Tabaré Vázquez de Uruguay y al México de Andrés M. López Obrador que apoyan la dictadura de Nicolás Maduro. Éste estará rezando para que gane su amiga y se sume “al diálogo”.



Es muy difícil hacer un pronóstico, anticipar lo que puede ocurrir. Hoy se da por seguro que Macri y CFK finalmente serán candidatos, pero eso recién se verá más cerca de las elecciones internas en agosto.



Hay quienes, dentro del oficialismo, consideran la posibilidad de que el presidente se baje, sobre todo si sigue bajando en las encuestas. Muchos de sus aliados consideran salirse. Cristina mientras tanto crece y está arriba en las encuestas. Y además faltaría el “tercer candidato”, el de alternativa, el que recogería el rechazo que concitan aquellos dos, y para lo cual hay una lista que fluctúa y varía jornada a jornada.



Es vertiginoso, muy confuso, complejo y sorprendente: a la hoy senadora CFK, que goza de fueros parlamentarios que la mantienen en libertad, se le siguen 10 causas judiciales, en cinco de las cuales ya fue procesada con pedido de prisión. En estos días además comparecerá como encausada en el primero de varios juicios orales a los que deberá someterse. En dos de ellos con sus hijos Máximo y Florencia también procesados. Y está arriba en las encuestas.



Entre sorpresa y voces airadas, este primer juicio estuvo a punto de ser postergado por una inusual decisión de la Corte Suprema. Se ve que las encuestas pesan; además de la justicia del vecino país se puede esperar cualquier cosa: en ese poder hay poco cambio. Al final uno se pregunta por qué tanto ruido con el pobre Juez Norberto Oyarbide.



Para el periodista Jorge Lanata es inaudito que CFK continúe libre y que después de estar investigando “por más de tres años al gobierno mas corrupto de la historia argentina solo haya tres presos”.



Lanata, como se sabe, es un enemigo declarado de CFK y de los kirchneristas a los que enfrento desde cuando eran gobierno. Y no se anda con chiquitas. El periodista, en su programa de TV, dijo que la experimente era “solo una vieja enferma”. Y fue a más, sin cuidar mucho el lenguaje ciertamente: “Usted (CFK) se cagó en los pobres de Argentina… los robó en la cara con cinismo …“ y (está) sola peleando contra el olvido, arañando un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue”.



Los seguidores de Cristina, aparte de devolverle las “gentilezas” en mismo tono a Lanata, le hacen poco caso y quieren que ella vuelva a gobernarlos. Ignoran lo que dicen economistas y analistas neutrales, de adentro y del exterior en cuanto a que de no haber ganado Macri, hoy Argentina estaría igual y hasta peor que Venezuela.



“No nos olvidemos de la situación pésima de la economía que se encontró la administración Macri” advirtió el mes pasada en Washington, el uruguayo Carlos Végh, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (Alina Dieste/AFP. El País 8 de abril).



Macri, sin dudas, heredó un país que venia cuesta abajo y debió encarar el ajuste, que significa ni más ni menos que “apretarse el cinturón” y sobre todo para aquellos de ingresos fijos. Con qué argumentos los convence el gobierno que este apriete es la consecuencia del despilfarro del régimen kirchnerista. Ellos estaban y la pasaban mejor cuando el despilfarro y es muy difícil que su visión cambie.



El presidente además no lo hizo bien: ”se pasó dos años paveando” al decir del conferencista y asesor económico Salvador Di Stefano, quien ha hecho un muy claro y certero análisis de la situación de Argentina.



Se demoró o no lo supo hacer o midió mal los hechos por venir o simplemente sobrevaloró su capacidad para manejar el tema, característica que no le es muy ajena.



Hay quienes afirman que mas grave aún es que también en política Macri está “paveando” siendo el principal responsable de que Cristina Fernández de Kirchner siga suelta. Él piensa -según se insiste en medios políticos- que lo que más le conviene es ir a una elección con Cristina candidata. La polarización entiende que juega a su favor y para que se dé es necesario que esté libre y pueda ser candidata.



Ni pensar, por ahora, en la posibilidad de que Macri de un paso atrás y le deje el lugar a su segunda de a bordo, María Eugenia Vidal la popular gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, como muchos le recomiendan.



De aquí a agosto y más de aquí a octubre restan muchas cosas por pasar en la República Argentina.