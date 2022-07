Acerca de payasos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me cubro: este articulo sobre Argentina lo escribí sobre el mediodía de ayer (viernes), por lo cual no puedo prever ni me hago cargo de nada ; si cae o sube el dólar o la inflación o el riesgo país o dónde serán los piquetes.

Por la noche habla Cristina. ¿Qué pasa si finalmente lo saca? En definitiva ella lo puso. En Argentina hoy por hoy todo es imprevisible y verosímil.

El jueves (antes de ayer) circuló fuertemente y fue tendencia que Alberto Fernandez renunciaba o había renunciado. Al rumor, -que no pasó de eso- se aseguraba que lo hicieron correr los kirchneristas. incluso identificado el autor: el embajador Vaca Narvaja, medio pariente político de Cristina. Pero no, parece que todo se originó en el titular de portada del último The Economist: “La caída de un payaso”. Se refería a Boris Johnson, pero un porteño apurado vio esa tapa y creyó que era sobre Argentina e hizo correr la bola. No era cierto. La vocera de la presidencia dijo que el presidente Fernandez -un político Categoría A cómo todos recordarán- tenía el control. Lo dieron por cierto, pero pocos.



Se dijo que Maduro (Nicolas, el dictador) manifestó su temor de que Venezuela se convirtiera en la Argentina. No es verdad. Fue un meme. Lo que si es verdad es que en Buenos Aires comenzó a escasear y a subir el precio del papel higiénico. Me lo confirmo un colega. “La marcha del socialismo del Siglo XXI es imparable; ahora vamos por Brasil y tengan cuidado Ustedes, el bolivarismo no tiene freno”, me dijo y a modo de chascarrillo, supongo, añadió: “llegado el caso acopien papel higiénico”.



La que no ha dejado dudas sobre sus planes es la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, la que, de acuerdo a declaraciones de uno y otro bando del gobierno, nadie sabe como apareció.Todos se lavan las manos. Ella dio una idea de como viene o va a ir la cosa: dijo que no cree que el déficit, la emisión, la cantidad de dinero, incida en la inflación. Impecable; y a partir de ahí comenzó a darle a la maquinita. Más acá aseveró que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”. Impecable otra vez. ¿Por donde irá? Olvidate de viajar y de ahorrar en dólares. Y olvidate del turismo argentino por estas playas. Cosas similares, quizás mejor vestidas, se han oido por acá. ¿O no?



Un ex ministro de Economía argentino, preguntó a Batakis si “limpiarse el traste (esto es, comprar papel higiénico) también colisiona con la generación de empleos”. Ese es el nivel de la discusión.

Se supo y es seguro que Cristina (CFK) entiende que es preciso establecer “un salario básico universal”. En esto no hay dudas ni es mera casualidad, las ideas convergen y los modelos coinciden. Es más, el FA (salvo Tabaré que llamó a Busch, ¿recuerdan?) no ha dejado nunca ni ahora, de ser fiel al kirchnerismo.



Según Máximo Kirchner - un fenómeno ese muchacho- la culpa de todo la tuvo Macri. Y afectivamente éste hizo mal muchas cosas; la peor tiene que ver con que todos esperaban que metiera presa a Cristina. Pero no lo hizo; por el contrario la protegió con el cálculo de que le convenía competir con CFK en las elecciones porque ella tenia mayor rechazo que él. CFK también lo sabia y puso un testaferro -que todavía está- y lo paso pa’ la cueva.



Máximo dice que lo que vive hoy Argentina ni se parece a lo que vivió con el macrismo. “Hay un abismo”; esto no sé si lo dijo Máximo o una cabeza pensante del Frente, del PIT o de las dos cosas a la vez.