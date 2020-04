Pantallas peligrosas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un mes es una eternidad en el caso de la pandemia. Ese es el lapso que transcurrió entre el anunció que hizo Ai Fen, la jefa de emergencias del Hospital Central de Wuhan sobre la potencia del nuevo virus, y el anuncio público al respecto que hizo el gobierno chino.

Por eso la misteriosa desaparición de la médica despierta la sospecha de que el régimen que encabeza Xi Jinping intenta ocultar pruebas de su responsabilidad en el cataclismo global que produce la pandemia. Y probablemente, el régimen esté también detrás de teorías conspirativas cuya expansión se financia misteriosamente, como la que dice que al coronavirus lo creó Israel a través del laboratorio Rotschild y contó con financiación de Bill Gates.



No solo China puede estar creando peligrosas campañas para ocultar graves responsabilidades. La gigantesca operación antinarcotráfico que el Comando Sur de Estados Unidos está desplegando en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, puede tener que ver con la inmensa responsabilidad de Donald Trump en la vulnerabilidad norteamericana frente a la pandemia.



Días atrás, Washington denunció formalmente como narcoterrorista al régimen de Nicolás Maduro. La denuncia exhibe pruebas contundentes, pero no muestra nada nuevo. Desde hace años está claro que la casta militar que impera en Venezuela se financia con el narcotráfico, además de la explotación ilegal de la cuenca minera. Sobre el “Cartel de los Soles” y su relación con las FARC en el tráfico de cocaína también se sabe desde hace tiempo. Entonces cabe preguntarse por qué ahora se plantea la denuncia y se pone en marcha una operación militar que podría intentar el derribo de Maduro.



Lo que impera en Venezuela es un régimen esperpéntico y facineroso. Pero derribarlo por medios militares, como se hizo con el general Noriega en 1989, no parece tener lógica en este preciso momento. Salvo que Donald Trump necesite algo grande para desviar la atención de su propia responsabilidad en la tragedia que azota a los Estados Unidos. Y esa responsabilidad no está solo en el persistente negacionismo que tuvo como primera reacción ante el coronavirus (negaba que la pandemia fuera un peligro grave). Lo más grave que hizo Trump fue desmantelar y clausurar la unidad antipandemia que había creado Barak Obama.



Ante los brotes de ébola y zika, el gobierno demócrata había organizado un equipo integrado por científicos expertos en inmunología, epidemiología y microbiología, entre otras disciplinas, para poder actuar de manera eficaz y veloz en el diseño de estrategias y en el comando de acciones para contener epidemias y pandemias.



Poco después de convertirse en presidente, Trump desarmó ese valioso instrumento, acrecentando peligrosamente la vulnerabilidad de los norteamericanos ante un flagelo como el que los está atacando. Si Estados Unidos contara con esa unidad antipandemia que el magnate inmobiliario clausuró cuando llegó al gobierno, la sociedad norteamericana habría contado con un arma eficaz para organizarse y defenderse del coronavirus.



Trump intentó también recortar drásticamente los fondos destinados a salud mundial, pero se lo impidió el Congreso. Lo que no pudo impedirle es que desarme el equipo de científicos creado por la administración Obama para actuar en casos como este.



De nada se puede estar seguro, pero tiene lógica sospechar que una posible acción militar contra Maduro, tiene que ver con la necesidad de desviar la atención de un desastre en el cual Trump tiene un grado importante de responsabilidad. Del mismo modo que, ante la desaparición de la doctora Ai Fen, tiene lógica sospechar que Xi Jinping necesita tapar su responsabilidad por los cientos de miles (o millones) de chinos que viajaron por turismo durante todo enero, así como los que volvieron a China para el año nuevo lunar, regresando después a los países donde residen sin que Beijing se los impida ni advierta al resto del mundo el peligro que ese oceánico desplazamiento implicaba.