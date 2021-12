La clave centrista del triunfo de Boric

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Chile está en el año cero de una nueva etapa política. Lo predecible concluyó junto con las tres décadas de predominio centrista.

En la región, desde que el escrutinio mostró quien era el ganador, regímenes y dirigentes del populismo exacerbado iniciaron las maniobras de cooptación del joven líder chileno. Como parte de la coalición ganadora, el Partido Comunista ha vuelto al gobierno, donde había estado cuando integró la Unidad Popular que convirtió en presidente a Salvador Allende en 1970. Es posible que el PC intente empujar al gobierno hacia la radicalización. Pero eso no implica necesariamente que Boric vaya a sumarse al bloque populista.



De hecho, si pudo vencer a José Antonio Kast en el ballotage fue porque su corrimiento hacia el centro resultó más creíble que el de su contrincante ultraconservador. En rigor, ese joven surgido de las protestas estudiantiles del 2011, inició su corrimiento hacia el centro cuando aceptó la iniciativa de Sebastián Piñera para poner fin a las protestas del 2019 avanzando hacia una nueva Constitución.



Boric siguió dando signos de moderación en la campaña por el ballotage, lo que le valió el apoyo de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, pudiendo a renglón seguido absorber la mayor parte del electorado centrista que no había votado en la primera vuelta.



Boric venció a Kast porque logró representar a dos de las tres fuerzas gravitatorias de la política chilena. Una de esas fuerzas gravitatorias es la búsqueda de equidad social; otra es el miedo al caos y la anarquía, mientras que la tercera es la propensión hacia el centrismo, que dominó los últimos 30 años como consecuencia del catastrófico choque entre las dos anteriores.



La resistencia a la desigualdad dio el triunfo a Salvador Allende en 1970, mientras que el miedo al caos y la anarquía, sumado a la reacción de sectores que vieron atacados sus intereses, entronizaron la dictadura del general Pinochet.



Por eso, lo que vino después de los diecisiete años del autoritarismo militar fueron tres décadas de democracia bajo gravitación centrista. Un período que en estas columnas hemos definido como “polarización virtuosa”, porque los votos se polarizaban entre centroizquierda y centroderecha.



Boric ganó por expresar una de las tres fuerzas gravitacionales, la resistencia a la desigualdad, pudiendo además capitalizar a su favor la tercera: esa vocación centrista que había sido relegada en la primera vuelta, cuando los votos parecieron borrar los últimos 30 años de centrismo dejando en la definición de la contienda electoral al “allendismo” y el “pinochetismo”.



Kast expresa el miedo al caos y la anarquía, pero perdió con Boric la disputa por el centro.



El candidato de la izquierda logró una victoria contundente porque, si bien tenía como aliado al Partido Comunista, era más creíble que su contrincante ultraconservador en el corrimiento hacia el centro.



Antes de conformar una coalición con el PC (que si bien ya está lejos del estalinismo que abrazó hasta los años ’60 y del filo castrismo que profesó hasta iniciado el siglo 21, mantiene su matriz marxista leninista), el ex dirigente estudiantil había intentado sumar su fuerza política, el Frente Amplio, al espacio de la centroizquierda. No le abrieron esa puerta y conformó Apruebo Dignidad.



A la candidatura de la coalición de izquierda la conquistó venciendo en la interna al precandidato comunista, Daniel Jadue. En esa votación no sólo se eligió al candidato, sino también al programa. Y el programa de Boric es de matriz socialdemócrata.



A eso se suma que, en la campaña para la primera vuelta, empezó a decir que su modelo no estaba en Cuba ni en Venezuela sino en Europa, porque él no es castrista ni chavista, sino partidario de dotar a Chile de un Estado de Bienestar como el europeo.



En cambio Kast recién intentó mostrarse moderado al pasar al ballotage, o sea cuando lo imponía la circunstancia.

Llevaba años reivindicando la dictadura de Pinochet. A eso sumó una identificación entusiasta y total con Donald Trump y con Jair Bolsonaro, cuyas derivas le jugaron en contra. Además, había insinuado propuestas de descabellado extremismo, como retirar a Chile de la ONU. Después de todo eso, no era fácil mostrar centrismo en las pocas semanas que restaban para la segunda vuelta.



La presión migratoria en el norte del país y el activismo violento de agrupaciones mapuches en las regiones sureñas de Biobío y Araucanía jugaron a su favor, porque activan la gravitación del miedo y su deseo de mano de dura. A eso se sumó la desconfianza que el PC despierta en amplios sectores de la sociedad. Pero el escrutinio probó que el giro al centro de Boric fue más creíble que la moderación de Kast en la antesala del ballotage.



El resultado muestra que al voto ideológico de izquierda que le dio el 25% en la primera vuelta, Boric logró añadir un 31%, que le dio el triunfo con casi el 56% en el ballotage. Ese 31% añadido proviene, principalmente, del centro socialdemócrata y demócrata cristiano.



Lo que viene en Chile depende de cuál de esos dos componentes de la victoria de Boric tenga más gravitación sobre su gobierno.