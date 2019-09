La temida Libertad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fracaso insistente del dirigismo económico en el mundo parece ser transparente a los ojos de los votantes de muchos países que insisten en preferir que el Estado dirija sus vidas antes que tener la libertad de orientarse con las propias iniciativas e intereses.



A lo largo de la historia las sociedades que han practicado mayor libertad económica han procurado un mayor bienestar para los ciudadanos. Por el contrario aquellos países cuyos Estados representan un peso desproporcionado para el PBI impiden o dificultan el ahorro y por tanto la inversión en pequeñas y medianas empresas, que son las grandes promotoras del desarrollo y del ingreso privado.



El exceso de regulaciones del Estado ampliando su intromisión en la actividad económica y en el ámbito de la privacidad de las personas es otro factor de freno a la actividad.



Un buen ejemplo de incremento de la libertad económica, con consecuencias muy favorables para la población, especialmente la de menores ingresos, fue Uruguay en la primera mitad de la década del 90. Se redujo el número de funcionarios estatales, en más de 10.000, a través de programas de retiros voluntarios incentivados y eliminación de cargos cuyas funciones ya no eran de utilidad para los fines que debía cumplir el Estado.



Se creó el Programa Nacional de Desburocratización, cuyos resultados fueron calificados por el PNUD como sencillamente espectaculares en la modernización del sector público. Se desmonopolizaron los seguros de vehículos, se desreguló la actividad agropecuaria y se liberó el régimen de arrendamientos rurales.



El Estado se retrajo de las actividades en las cuales no agregaba valor, sino que al contrario lo restaba y sin embargo sí marcó fuerte presencia en las áreas de inversión pública que se orientó a la modernización en el área de infraestructura vial, marítima, fluvial, de reforma portuaria bajando sensiblemente las tarifas y de equipamiento de transporte en general.



Asimismo el área de atención social tomó relevancia, se creó en el BPS el Sistema de Historia Laboral que comenzó a funcionar en 1995, la pobreza se redujo del 12% al 6%. Un importante flujo de los ingresos estatales fue destinado a la inversión social, se construyeron Centros CAIF, edificios de enseñanza primaria, secundaria y UTU, Centros de barrios en diversas localidades de todo el territorio nacional, soluciones habitacionales a cargo del Mvotma y del BHU, así como obras en hospitales como el Pereira Rossell, el de Las Piedras, el de Canelones, el nuevo Hospital del Chuy y en otros centros de salud. El presupuesto de salud Pública se incrementó un 122% y en Educación el presupuesto se aumentó a más del doble y se implementó Verano Solidario extendiendo la atención en escuelas en verano y se instalaron cursos de verano para la educación media; se extendió y fortaleció la Educación preescolar; se ejecutó el Modelo Pedagógico de Escuelas de Tiempo Completo y se convirtieron a esta modalidad las Escuelas al Aire Libre.



¿Por qué se teme a la libertad económica reduciendo la actividad del Estado allí donde no agrega valor e intensificándola en favor de quienes no pueden proveerse de los servicios esenciales? ¿Por qué se dice, se repite y se vuelve a repetir que la libertad económica atenta contra el bienestar de los más desposeídos si es simplemente una mentira?