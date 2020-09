Los osos polares han aumentado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un nuevo estudio advierte de que los osos polares podrían estar casi extintos a finales de siglo sin políticas climáticas estrictas.

Sin embargo, se basa en un escenario climático altamente improbable, en el que el uso mundial del carbón, prácticamente estancado, se multiplicaría por seis a lo largo del siglo.

A principios de la década del 2000, nos dijeron que "cuando el hielo desaparezca, los osos polares también". Esperaban que los animales se extinguiesen para el 2030, y posiblemente ya lo estuviesen al día de hoy.



Esas historias sobre estos especímenes han sido muy eficaces para galvanizar la atención, el compromiso y la acción sobre el cambio climático. Han sido utilizadas por organizaciones ambientales para recaudar fondos y en todo el mundo se han emitido sellos con simpáticos osos polares para aumentar la conciencia sobre el clima. Sin embargo, las cifras cuentan algo muy diferente.



Cuando el Grupo Internacional de Especialistas en Oso Polar comenzó a estudiar su población en la década de 1960, identificó claramente que la mayor amenaza para ellos era la caza indiscriminada. No es sorprendente que hubiera mucha incertidumbre sobre el número absoluto de osos polares, que se estimaba entre 5.000 y 19.000. Un término medio de 12.000 osos polares en la década de 1960.



Desde entonces, la caza se reguló en todas partes y en 1981 el grupo estimó que el punto medio del número de osos polares había aumentado a casi 23.000. Hoy el número global de estos osos se sitúa entre 22.000 y 31.000. Término medio; 26.500.



La realidad es que no se están extinguiendo. No son cada vez menos. Desde la década de 1960, nunca habían sido tan abundantes.



Es una tremenda historia de éxito; han más que doblado su número. Sin embargo, durante años se nos ha dicho que los osos polares están disminuyendo y posiblemente se extingan en 2020. Como las drásticas afirmaciones se han vuelto cada vez más insostenibles frente a los hechos, los activistas simplemente han mencionado cada vez menos a estos seres.



Seamos claros: el cambio climático es real, y debemos abordarlo. Pero tenemos que ser inteligentes en cuanto a las acciones climáticas. La mayoría de nuestras costosas políticas climáticas no tendrán prácticamente ningún impacto. Se espera que las actuales promesas del acuerdo de París reduzcan las temperaturas en menos de 0,2°C para finales de siglo, según los modelos de la ONU, y hay informes que proyectan que ni siquiera estamos en disposición de cumplir las promesas de París.



En cambio, la investigación económica muestra claramente que las políticas climáticas más eficaces deberían aumentar drásticamente la innovación ecológica. Hoy en día, es increíblemente caro cambiar por completo a la energía verde con la tecnología actual. Pero si innovamos el precio de la energía verde por debajo del precio de los combustibles fósiles, con el tiempo veremos a todos -China, India, África y América Latina, junto con los países ricos- cambiar.



¿Y cuál es la mejor manera de ayudar a los osos polares? Rara vez se oye hablar de ello, pero los cazadores matan cada año a 900 osos polares. Si queremos más osos polares, tal vez deberíamos dejar de cazar tantos.