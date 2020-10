Rótulos vacíos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A ver si logro hacerme entender. Estoy cansado de los rótulos que pretenden significar mucha cosa y en definitiva, son puntas de lanza para transmitir expresiones que se dan como sobreentendidas, pero que no lo están. Se habla de progresismo.

Escucho a los K argentinos hablar de progresismo. ¿Se compadece eso con la realidad? ¿Qué es el progresismo? ¿Decir… “soy de izquierda”…? Es tan fácil expresarlo.



Pero en 15 años de gobierno del Frente Amplio “ progresista”, ¿esto aconteció? Quedó un lastre de pobres, más de 500 mil pese a que tuvimos una bonanza económica de más de una década inédita en la historia del país. Más de 200 mil personas viven en asentamientos, con todo lo que ello implica. ¿Eso es progresismo?



Y me pregunto: ¿por qué aquí y en los gobiernos progresistas, no se dio el paso que faltaba y convirtieron sus ideas en realidad, erradicando el sistema capitalista? ¿Qué le pasó a los Presidentes Vázquez en reiteración real y a Mujica? Seguramente habrían chocado con Danilo Astori, a la sazón socialdemócrata y no proclive a la socialización de los medios de producción.



Mujica le prendió una vela al socialismo y casi incendia la pradera. Los dineros que se malgastaron no tuvieron parangón. ¿No habría sido mejor construir hospitales, comprar ambulancias, mejorar rancheríos, dignificar la vida de la gente? Modernizar la infraestructura, arreglar caminos, saneamiento, etc…



Entonces el mea culpa no se entona con la vehemencia que debiera y los rótulos altisonantes continuarán tan campantes.



¿Alguien puede pensar que el Presidente de la República no quiere ayudar a los más desvalidos? Tal vez piensen eso porque no le aumenta la carga tributaria a los empresarios. ¿Pero no será que a estos hay que alentarlos para que sigan invirtiendo en el país y consecuentemente generen empleo? ¿O este nace por generación espontánea? ¿O queremos seguir hinchando al Estado?



Son reflexiones que me hago en voz alta porque uno queda perplejo de tanta palabrería vacua, pequeñas o grandes muletillas que se utilizan pero que no nos conducen a puerto alguno.



Y tenemos funcionando un sistema capitalista porque seguramente sea el más justo que se pueda tener, donde la iniciativa privada se contemple, donde cada uno se labre su destino con estudio y trabajo y donde la seguridad jurídica permitirá abrochar tanto derroche de energías y talentos que se tengan para algún emprendimiento.



Nadie habla de suprimir al Estado y menos en estos momentos. Lo dijo Enrique Iglesias con mucho más propiedad que yo. Vaya que habrá que ayudar al necesitado, al que está por debajo de la línea de la pobreza lindando con la indigencia.



¿Qué pasa con el socialismo? ¿Cuántos se declaran así? Parecería que el socialismo contemporáneo es democrático y da a entender a diferencia del comunismo, que la socialización de los bienes de producción es el fin de un largo proceso de concientización donde podría terminar precisamente en dicha socialización.



El comunismo en cambio no necesita trecho alguno e incluso comienza con dicho requisito, la socialización de los medios de producción como premisa inicial para comenzar el camino de la falta de libertad.



Sucede que salvo excepciones en el mundo, ningún país actúa bajo estas premisas. Algunos se dicen socialistas pero actúan bajo las leyes del mercado, economía liberal, con menor o mayor asistencia del Estado y diera la impresión que así están cómodos.



Hablan de Venezuela y Cuba, Vietnam del Norte y algún otro país similar, pero nadie quiere irse a vivir allí. Son como el tero…, pero lo cierto es que los que despotrican, se van a vivir a las democracias liberales.



Fustigan a Manini (su condición de militar debe influir, sin duda), y el senador se la pasa hablando de los pobres y de los que menos tienen y que es menester ayudarlos. Incluso dicen los politólogos que muchas votantes del MPP de perfil socioeconómico bajo, fueron a votar al citado senador y así obtuvo los votos que obtuvo.



¿Por qué tengo que creerle a algún legislador del FA en cuanto a su preocupación por los pobres y no a Manini? Ahí está jugando un claro preconcepto, arraigado, donde tal vez hayan ayudado algunas expresiones pocos felices del General, como el cuestionamiento a la justicia en forma genérica. Pero no dudo un ápice que el General Manini pretende que la gente desvalida viva mejor y entre ellos sus correligionarios de oficio que son los peores pagos del estamento público.



Todo aquel que tiene buena fe aboga para que la gente viva con dignidad y no necesariamente tiene que tener una camiseta que diga viva el FA. Ese sentido de solidaridad y auxilio al necesitado, no es patrimonio de nadie en exclusividad. Los hechos son porfiados.