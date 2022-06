Política y rehenes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ciudadanía de un país es rehén de las decisiones de los gobernantes.

A veces luce paradojal, la gente trabaja, invierte, intenta mantener una vida digna pero el iluminado de turno en el gobierno, y el populismo está de moda, se inmiscuye y las cosas no discurren como debería.

Hemos dicho desde estas páginas en más de una oportunidad que como la política es una carrera abierta, cualquiera ingresa en ella, con un poco de carisma atrae multitudes y puede llegar a la Presidencia. De Ripley. Para ser médico, título, para ser carpintero, título, para ser licenciado en enfermería, título y para ser político y eventualmente ocupar un cargo de jerarquía e incluso Presidente de la República, simplemente debe estar motivado y motivar.



¿Cómo se arregla esto? Inviable, no se le puede coartar a nadie la posibilidad de que incursione en política, pero así pasan las cosas que pasan.



Un señor Hernández que fue alcalde de Bucaramanga en Colombia y que lo que prometía era la lucha contra la corrupción, eje central, perdió por pocos votos la presidencia de dicho país a manos del señor Petro, que además de que fue guerrillero, tenía experiencia política. ¿Pero qué ofrecía Hernández?



Es vergonzoso que un país como EE.UU. haya tenido un Trump de Presidente, quien ordenó asaltar al Capitolio, intentando que su vicepresidente Pence anulara las elecciones. De Ripley.



¿Cuál es el palmarés de Boric en Chile? Con esa poca edad, la vida no le debe haber dado muchas oportunidades. Sí estuvo en las revueltas cuando la suba del boleto en Santiago. Y todo ese mensaje revolucionario que se preveía, se fue apaciguando lentamente consciente de que muchas promesas que pretenden igualar no se pueden llevar a cabo. Hoy su discurso es moderado y obviamente vitupera de Venezuela y Nicaragua.



¿Por qué se permite que existan los Maduro, los Ortega, los Cristinas, los Bolsonaro….?

Cómo será la cosa que Lula acusado de múltiples delitos, donde su entorno estuvo y está preso es claro favorito, porque Bolsonaro actuó con un desasosiego brutal, carente de sentido común, creyéndose omnipotente, menospreciando el Covid, lanzando diatribas a diestra y siniestra. Y el candidato a vice de Lula, es liberal en lo económico (¿sabe el Presidente del FA, eso?)



Somos rehenes de nuestros gobernantes y testigos pasivos de sus actos. Esa monserga de la participación en política, para controlar, para sugerir, para estar cerca de los dirigentes es puro humo que se traduce en la omnipotencia del poder político ante la gente. Similar a la del Pit-Cnt que hacen actos por doquier defendiendo a las empresas públicas y que la claque aplaude, sin escuchar contenidos.



Invocan al pueblo y dicen defender la soberanía del mismo. ¿No sería más pertinente que el pueblo viva mejor y con más dignidad, siendo la empresa pública o privada? Le dieron internet a cinco cable operadores y ya el sindicato de Antel y obviamente el Pit-Cnt, puso el grito en el cielo. Nos roban las joyas de la abuela…Lo mismo pasó con la portabilidad numérica…



Se benefició la gente…pero ese NO es un objetivo de la central sindical y en este caso, de Antel. Todo papel picado, cánticos a la tribuna y serpentinas. La gente quiere vivir mejor, Marcelo Abdala, ¿Ud se enteró? Le interesa para la tribuna, adorador de Maduro.

El Presidente del FA, Fernando Pereira, poco menos que parecía un carmelita descalzo antes de asumir su cargo. Hoy con un micrófono adelante, ya se sabe con antelación que le pegará al gobierno. Por lo que fuere, él tiene claro (pour la gallerye), que muchas cosas que dice no se condicen con la realidad, lo importante es menoscabar a este gobierno de derecha, que privilegia a los ricos en desmedro de los pobres. Alguien puede pensar que el gobierno de la coalición, quiere actuar en desmedro de los más desvalidos? ¿Se puede creer que la ministra Arbeleche no posee sensibilidad y firmeza para el ejercicio del cargo? Todos somos guerreros, nos vamos a la cancha con nuestra verdad sin importar la opinión ajena. Cuan lejos estamos de aceptar una sugerencia ajena o incluso aceptar que un adversario político dijo algo coherente.



Faltan los exploradores, los cautos, los que escuchan, los que dialogan, los que piensan que no siempre la razón les pertenece. Aquello del tribalismo…sabemos que no tenemos razón pero insistimos con nuestros actos a costa de cualquier repercusión. Y somos conscientes de que le pegamos en el clavo…



Cómo no ser rehenes de los gobernantes? ¿Qué se debería aquilatar para elegir un buen gobernante? No veo calidad en el voto, veo emoción, arrebatos, pasión de multitudes, pero lejos de optar por algo concienzudo, con sentido común, que refleje un pensamiento inteligente.



Un verdadero círculo vicioso al cual yo no le encuentro salida. Y así están por el mundo.



Mi vetustez no me exime de preocuparme; mi descendencia numerosa, las tendrá tiesas.