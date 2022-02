Penumbra moral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Muy por encima de todos los logros que se puedan obtener, de nuestro bienestar económico que implica mejor calidad de vida, está lo que se llama un ideal de comportamiento humano, esto es, el fenómeno moral.

¿Qué debo hacer? esa es la pregunta de la moral, a quien acompaña la pregunta de la ética ¿Qué elijo hacer? Los valores de la moral están ante nosotros y elegimos una actitud respecto de ellos. Tal elección define nuestra ética.

Para el corrupto vale más lo que usurpa que el bienestar o el derecho del prójimo. El embaucador valora antes la mentira que la verdad. El oportunista de cualquier rango o profesión pone por delante de la integridad a la impudicia. Y así en cada oportunidad. Cada quien tiene su ética. Pero no toda ética es moral.



Vivimos en una época en que se habla de ética con total liviandad, pero estamos en un “default moral”.



De todos los pelos, se cometen pequeñas o grandes trapisondas, y la ciudadanía es rehén de esa situación.



Ser y parecer, eso se decía de la mujer del César. Por la importancia que tenía en la sociedad romana la mujer del Emperador, esta no solo debía ser honrada sino parecerlo.



Ya lo hemos escrito: al ser la política una carrera abierta, no hay que dar examen de ingreso ni se exige diploma para nada, puede ingresar cualquier ciudadano. El tema es… qué lo inspira a dicho ciudadano a ingresar. Todos hablan bonito, vaya que sí, pero luego se suceden las inconductas. Y es tan inconducta, apropiarse de algo indebido, cómo poner a un pariente directo en un puesto de jerarquía, como viajar por el mundo con viáticos pagos a reuniones absolutamente inconducentes, como hacer donaciones o como le quieran llamar a un partido político.



Los políticos que no están animados por el sentimiento del interés público y buscan en la política un refugio haciendo de la misma un oficio cuando debería ser un deber, tienen que ser radiados. La ciudadanía debe tomar nota de ello y penalizarlos.



¿Qué ha pasado que antes existían esos valores que enaltecían la actividad política? Seguramente estamos inmersos en una sociedad donde los buenos valores languidecen, momento de decadencia moral y de relajamiento de los controles éticos y del valor de la conciencia de la propia dignidad. Y el fenómeno de la corrupción que nos acecha pese a que estamos bien rankeados; fenómeno que puede combatirse con la revalorización ética y la lucha institucional y jurídico penal contra ella, pero por sobre todo, con el interés del ciudadano, involucrarse en la cosa pública y no aparecer como indiferentes ante tanto desatino.

La política como arte de gobierno, es un elemento necesario del Estado. Sin política no puede haber vida social institucionalizada. De allí que debamos dignificarla y que la ejerzan quienes además de que sientan dicha vocación, posean hombría de bien.



Habrá progreso moral cuando recordemos que vivimos con otros, entre otros y que nos necesitamos los unos a los otros. Mientras no entendamos esto por más confort que haya, por más que vivamos en viviendas donde la tecnología y la comodidad son un lugar común, por más que obtengamos todo el bienestar que se necesite (y además en este país a mucha gente eso no le sucede), seguiremos inmersos en el mundo del subdesarrollo porque continuaremos sin entender nada.



Argentina es un ejemplo palmario. Dan pena. Su Presidente es un genuflexo de la “señora”, acorralado que eleva la voz, pretendiendo encender un discurso que es de una sencillez conmovedora.



Estamos como estamos porque somos como somos. Nos oímos, más no nos escuchamos. La LUC será producto de una decisión emocional mucho más que racional. Vaya que tiene razón el columnista Faig, cuando se refería a que el Parlamento fue quien hizo el trabajo concienzudo de estudiarla y votar en consecuencia. Ahora, el pronunciamiento popular, es a favor o contra del gobierno. Y nadie lee nada. Está todo predeterminado. Claro, es inobjetable la pertinencia del referéndum.



Los murguistas repiten, cual claque adoctrinada, lo que escribió el guionista… y los palos van en una sola dirección. Lamentable.



Aquí el tema es de conducta, de moral, de buenas costumbres. En lo demás no hay tanta diferencia. ¿O creen que Andrade va a instaurar el comunismo, aquí? Hasta él sabe que no sucederá… porque será la guillotina. Los buenos números de Azucena parece que fueran una piña en el mentón a la oposición. Pero si pretenden suceder a la coalición en el gobierno: ¿no debe preferir el FA buenos números y no precisamente los que dejó en febrero 2020?



Mirada introspectiva es lo que falta. De soberbia estamos hasta los cojones.



Tiene que darse cuenta el espectro político que: la gente está hastiada, no es tonta y consecuentemente la confianza se evapora. La credibilidad comenzará a jugar su partido…, de eso hace caudal, Luis Lacalle Pou.