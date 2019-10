Corriendo el velo...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

De nazista, acusó la candidata a vicepresidente por el Frente Amplio, al también candidato Manini Ríos. Creo que después se rectificó. Y el aspirante a senador Andrade, manifestó que si Manini ocupaba una banca sería un peligro para la democracia.

No olvidar que el Presidente Vázquez, en actitud que le compete, designó a Manini en su momento, Comandante en Jefe del Ejército. Tal vez en dicha oportunidad no era nazi… No estoy ensayando ninguna defensa del ex Comandante en Jefe del Ejército.



Pero que Andrade, comunista él, manifieste tamaño dislate, lleva el asombro a un horizonte cuyo límite no se percibe.



¿A cuento de qué viene esta introducción? Pues a una noticia que ha pasado desapercibida o eso parece.



El Parlamento Europeo el pasado 19 de setiembre, adoptó una resolución de enorme trascendencia histórica: fue aprobada por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, una resolución que equipara al régimen comunista con el nazi ya que ambos, dicen, “cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”.



En esta deformación cultural que tenemos, parecería que pertenecer al Partido Comunista es cómo una suerte de condecoración, donde el peregrinaje a la dictadura de Cuba es el camino al cielo.



Ahora, decir que alguien es nazi, es la peor afrenta. ¡¡Y LO ES!! Vaya que sí. Los atroces crímenes del Holocausto perpetrado por el régimen nazi, son solo un mero ejemplo del alienamiento que puede tener una cofradía de seres humanos.



¿Y qué decir entonces del Partido Comunista? Similares conceptos al nazismo.



En la propuesta de re-solución del Parlamento Europeo, este pide a todos los Estados miembros que hagan una evaluación clara y basada en principios, de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi. Del mismo modo, se condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo y pide a todos los Estados miembros que conmemoren el 23 de agosto como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo a escala mundial y que se sensibilice a las nuevas generaciones respecto a estas cuestiones. Incluir la historia y el análisis de las consecuencias de los regímenes totalitarios en los planes de estudio y los libros de texto de todas las escuelas de la Unión Europea.



El comunismo, totalitario, consecuentemente antidemocrático, donde no existen las clases sociales, donde sí existe la dictadura del proletariado para luego dar paso al gobierno por el Partido Comunista, lleva en su haber la friolera de más de 100 millones de muertos. En Rusia se mataron 20 millones, en la República Popular China, 65 millones (próspera ahora por implantar políticas económicas liberales), Cuba, casi cien mil muertos.



Y en el partido de gobierno de nuestro país, si bien votan poco (siempre andan en el entorno de los 70 mil votos), tienen gran peso en el manido Plenario, órgano rector del FA, donde las bases frenteamplistas constituyen la mitad de aquel y en su mayoría son de dicho partido. Constituye un enorme traba para gobernar, como lo han experimentado en carne propia los distintos presidentes de dicha fuerza política.



Por eso luce jocoso que algún miembro de dicho Partido hable de democracia, cuando no creen en la misma, peregrinan a la isla caribeña en la búsqueda de afianzar conceptos, ratificar eslóganes (el malhadado imperialismo yanqui) y conformar el FA en una maraña de partidos, donde precisamente la medular diferencia es la libertad, la socialización de los medios de producción, el sojuzgamiento del hombre, el nivelar para abajo, como dice Vargas Llosa en su libro “La llamada de la tribu”. Que todos pertenezcamos a la misma y ninguno sobresalga.



La hipocresía cunde y ha sido bastión de esta empobrecida campaña electoral.



Dos apostillas finales: ya se sabe que el Poder Judicial laudó a favor del Partido Independiente, cuando la página web de Presidencia de la República, no fue objetiva en el uso de la misma, en aquellas declaraciones del ministro Murro. Y obligó a retirar la información. Pero si no quieres sopa, dos platos… El Dr. Vázquez Rosas “no se desanima” y en otra clara contravención a la Constitución recibió a la fórmula presidencial del FA, seguramente para darle su bendición y poner a la Institución que el galeno preside, al servicio de Martínez-Villar.



De Ripley e indecoroso. Actitudes que no se condicen con las mejores tradiciones republicanas del país. Es un sesgo, un modo de actuar, que obviamente Martínez consiente. No perderlo de vista.