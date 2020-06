Trump y el Covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El otro día salí a caminar por el paseo marítimo de Miami Beach y me sorprendió algo que no había escuchado en meses: música. Estaba saliendo del bar junto a la piscina de uno de los hoteles que han reabierto al público en los últimos días.

Solo había cuatro personas tomando bebidas, y se veían bastante solitarias en la fila de hoteles de Miami Beach. Y no, no estaban parados muy lejos, ni llevaban máscaras faciales.



La escena me hizo preguntarme si la prisa del presidente Donald J. Trump por reabrir la economía sin una campaña gubernamental mucho más importante para hacer cumplir el distanciamiento social será contraproducente.



No hay duda de que necesitamos comenzar a hacer que la economía vuelva a la vida. A pesar de las cifras de desempleo mejores a las esperadas para el 5 de junio que desencadenaron la euforia en Wall Street, millones de estadounidenses siguen desempleados debido a la crisis de Covid-19. Trump tiene razón: no podemos permitir que las personas mueran de hambre.



¿Pero estamos reabriendo la economía de la manera correcta? ¿O Trump nos está apresurando a una reapertura desordenada cuando busca con urgencia reclamar una gran recuperación económica para cuando lleguen las elecciones de noviembre y arriesgando muchas más muertes en el futuro?



Estas son, literalmente, cuestiones de vida o muerte. Más de 114.000 estadounidenses ya han muerto de Covid-19. Estados Unidos tiene solo el 4% de la población mundial y el 28,2% de las muertes por Covid-19 en el mundo, según las cifras del Centro de Recursos de Coronavirus Johns Hopkins.



Si Italia, España, Gran Bretaña y otros países europeos que fueron duramente golpeados por la pandemia seis semanas antes de que los Estados Unidos comenzaran a reabrir sus economías ahora, ¿es el momento adecuado para hacer lo mismo en este lado del Atlántico?



Le pregunté a Eric Topol, uno de los médicos más conocidos de Estados Unidos, director del Scripps Research Translational Institute y autor de más de 1.200 artículos revisados ​por pares y tres libros de gran venta.



Me dijo que Estados Unidos está coqueteando con una segunda ola de Covid-19, porque la primera ola en curso “nunca fue suprimida adecuadamente".



"En los Estados Unidos, tuvimos dos meses de esencialmente un bloqueo y el 90 por ciento de la población, pero durante los dos meses no obtuvimos la estructura de prueba, el seguimiento de contactos, la instalación de aparatos", me dijo. “Entonces, realmente estamos buscando problemas. Lo que sucederá es que tendremos que cerrar de nuevo".



Topol agregó que, “en California, donde vivo, los casos se están disparando desde que comenzó la reapertura. Probablemente vamos a tener que volver a cerrarnos".



Cuando se le preguntó qué se debería haber hecho además de mejores pruebas, rastreo y suministro de equipos médicos a tiempo, Topol dijo que deberíamos concentrarnos en iglesias, hogares de ancianos y otros lugares cerrados que sabemos que son un terreno fértil para la propagación del virus.



En cambio, "tenemos a nuestro presidente ordenando que las iglesias estén abiertas cuando sabemos que ese es un lugar superextensor para la enfermedad", dijo Topol.



Después de hablar con Topol y varios otros médicos y economistas destacados, llegué a la conclusión de que necesitamos reabrir la economía, pero debe hacerse junto con una cruzada presidencial para educar al público sobre la necesidad de usar máscaras faciales, mantener la distancia social y evitar multitudes en lugares cerrados.



Pero eso no está sucediendo. En lugar de dar el ejemplo, Trump está haciendo lo contrario. En lugar de usar una máscara en público, mantenerse alejado de otras personas e instar constantemente a los estadounidenses a mantener el distanciamiento social, Trump parece centrarse solo en reabrir la economía mucho antes de noviembre.



“¡Libere Michigan!”, “¡Libere Virginia!”, tuiteó desde el 17 de abril, cuando los gobernadores se resistían a los llamados a reabrir las economías de sus estados demasiado pronto. Ahora, quiere hacer su discurso de nominación de reelección en agosto en una arena con decenas de miles de personas y ha dicho a los gobernadores que "No podemos hacer distanciamiento social" en la Convención Nacional Republicana, informó el Washington Post.



Sí, reabramos la economía. Pero a menos que Trump comience a liderar con el ejemplo, usar una máscara en público y alentar cambios en nuestro comportamiento colectivo, me temo que pronto seremos complacientes y nos arriesgaremos a una segunda ronda de Covid-19 que matará a muchos más estadounidenses y traerá el economía paralizada nuevamente.