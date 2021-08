De robots y restaurantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El robot japonés CUE5, de dos metros y medio de altura, fue noticia en todo el mundo cuando conectó un tiro desde media cancha en un intervalo del torneo de básquetbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio la semana pasada.

Pero, francamente, estoy mucho más impresionado por un robot menos conocido que trabaja en un restaurante cerca de mi casa en Miami.



Seamos realistas: el robot basquetbolista japonés no va a tener un gran futuro como deportista una vez que pase la novedad. Aunque su tecnología seguramente se usará en otras industrias, no me imagino que los espectadores vayan a los estadios para ver jugar y alentar a un equipo de robots contra otro.



Sin embargo, hay muchos otros robots menos conocidos que están ocupando lugares silenciosamente a nuestro alrededor, y que tendrán un impacto mucho mayor en el mundo laboral.



Hace unos meses, el Miami Herald reportó que la cadena de restaurantes Sergio’s había comenzado a usar un camarero robótico en uno de sus seis establecimientos de servicio completo en Miami para compensar la escasez de personal debido a la pandemia de Covid-19. La noticia pronto se expandió por todos lados.



Esta semana, llamé al presidente de Sergio’s, Carlos Gazitua, para preguntarle si -al margen de la publicidad gratuita que recibió su restaurante- el robot le había funcionado bien. Me respondió con un rotundo y categórico “sí”.



No solo eso. Está funcionando tan bien que ha comprado cinco robots más, y ahora tiene uno trabajando en cada uno de sus restaurantes de servicio completo. Y Carlos Gazitua está planeando comprar un segundo robot para cada uno de sus establecimientos muy pronto, o un nuevo modelo que pueda llevar bandejas más grandes, me aseguró.



Este robot, de un metro de alto, lleva bandejas en su vientre y transporta la comida de la cocina a las mesas. Luego, una camarera de carne y hueso toma la comida del robot y la coloca sobre la mesa. El proceso le evita a los camareros humanos el arduo trabajo de llevar bandejas pesadas durante todo el día.



Los robots asistentes de los camareros cuestan solo entre dos y tres dólares la hora, no se toman vacaciones y no piden un aumento. Y los camareros humanos están felices, dice Gazitua. No tener que llevar bandejas todo el día les permite a los meseros humanos servir casi el doble de mesas y recibir más propinas, me aseguró.



Cuando le pregunté cuántos camareros perderían su trabajo por los robots una vez que pase la pandemia, Gazitua estimó que es probable que sea alrededor del veinte por ciento.



Pero la ventaja, además de permitir que los camareros ganen más dinero, es que los robots se encargan de hacer las tareas que los camareros no quieren hacer. Estas últimas incluyen, para mi sorpresa, festejar los cumpleaños.



“Una de las cosas en la industria que los camareros no quieren hacer es cantar ‘Feliz cumpleaños’”, me dijo Gazitua.



“Los robots lo están haciendo ahora”.



Muy pronto, cada vez más restoranes también utilizarán robots para limpiar los baños.



“Es solo cuestión de tiempo”, señaló Gazitua.



El mismo fenómeno está pasando en prácticamente todas las demás industrias.



Esta semana, los ingenieros de robótica de la Universidad Estatal de Oregon anunciaron que crearon un robot de dos piernas que puede correr más rápido que sus competidores y podrá entregar pizzas o cualquier otro paquete.



Además, Ford y Lyft anunciaron en días recientes que comenzarán a probar mil taxis autónomos -”robotaxis”- en Miami y Austin este invierno.



Aunque estas pruebas se han venido realizando durante años, era muy raro ver un auto autónomo en la calle. Ahora, se convertirá en la nueva normalidad.



¿Está en peligro tu trabajo? La respuesta corta es que si tu trabajo es repetitivo y predecible, probablemente sí.



Como me dijo un futurólogo cuando estaba escribiendo mi reciente libro sobre la automatización del trabajo, “si tu trabajo se puede explicar fácilmente, es probable que sea automatizado”.



Entonces, aunque ha sido divertido ver el video del robot basquetbolista japonés, los realmente importantes son los otros que se están creando y son mucho más prácticos.



Esta pandemia acelerará el uso de robots en todas las industrias y afectará a un número creciente de puestos de trabajo, para bien y para mal.