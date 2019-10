Las protestas de Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dictador venezolano Nicolás Maduro y la vieja guardia de todo el mundo celebran las violentas protestas callejeras de Chile como evidencia del supuesto fracaso del capitalismo de libre mercado.

De hecho, es todo lo contrario: es una revuelta del primer mundo de una clase media en rápido crecimiento que exige niveles de vida europeos y estadounidenses.



Llegué a esa conclusión después de una larga conversación con el ex presidente chileno Ricardo Lagos, miembro del Partido Socialista de Chile y uno de los líderes más respetados de lo que queda de la izquierda democrática, globalizada y moderna de América Latina.



Hablé con él un día después del discurso del presidente de centro derecha de Chile, Sebastián Piñera, el 22 de octubre, en el que revirtió las recientes alzas en el transporte público y anunció un paquete de medidas de ayuda social después de disturbios callejeros que habían dejado 15 muertos. Multitudes de jóvenes enojados habían incendiado estaciones de metro y supermercados, obligando a Piñera a declarar un estado de emergencia en partes del país.



Le pregunté a Lagos: ¿Cómo pudo haber sucedido esto en la economía más exitosa de América Latina? Chile es el único país de la región que ha reducido la pobreza del 40% de la población hace 30 años a menos del 10% en la actualidad. El salario mínimo actual de Chile es de $ 408 al mes, en comparación con los $ 7 de Venezuela al mes.



Y Chile es el país número 1 en América Latina en crecimiento económico estable, estándares de educación e innovación, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de 34 países, un grupo de expertos para las naciones más ricas del mundo.



Pero si bien Chile es el país más exitoso de América Latina en casi todas las medidas, no ha tenido tanto éxito en la reducción de la desigualdad, dijo Lagos. La brecha entre ricos y pobres ha disminuido, pero solo marginalmente, y ciertamente no es suficiente para sofocar las aspiraciones de las clases medias en ascenso.



"La caminata en las tarifas del metro fue el colmo", me dijo Lagos. "La gente siempre ha sentido que, si bien la pobreza ha disminuido sustancialmente, ha habido una concentración de ingresos excesivamente alta".



Lagos me contó que durante una visita reciente al suburbio de Renca, cerca de Santiago, la capital, fue a un complejo de viviendas de bajos ingresos construido por su gobierno hace casi dos décadas para personas que habían estado viviendo en barrios marginales. Estaba sorprendido por el nivel de descontento entre sus residentes, dijo.



"Me dijeron: '¿Cómo podrías construir estas casas sin espacios de estacionamiento?", Dijo. "Respondí:" ¿Habrías pensado hace casi 20 años que serías dueño de un auto? Bueno, yo tampoco lo creo.



Del mismo modo, las calles y avenidas que se construyeron hace décadas ya no pueden acomodar el creciente número de automóviles, lo que está obligando a las personas a pasar largas horas de viaje, dijo.



Según Lagos, la recaudación de impuestos de Chile representa solo el 18% de la economía del país, mucho menos que el 35% en la mayoría de las naciones ricas.



Chile necesita aumentar los impuestos, especialmente a los ricos, porque se necesitan más servicios públicos, dijo. Además, alrededor del 49% de los impuestos de Chile provienen de los impuestos al valor agregado. Eso supone una carga extraordinaria para los pobres y las clases medias bajas, dijo Lagos.



"La gente exige un nuevo contrato social, para que los frutos del crecimiento lleguen a todos", dijo.



Probablemente hay muchos factores que llevaron al descontento social de Chile, incluido el apoyo de Venezuela a los grupos izquierdistas radicales que, como el propio Maduro ha confesado públicamente, están ayudando a provocar protestas callejeras en varios países.



Pero las protestas sociales de Chile son diferentes de las que hemos visto en Ecuador, Haití y otros países que se han visto obligados a aumentar los precios de los servicios públicos porque están esencialmente en bancarrota.



Las protestas de Chile, al igual que las de los "indignados" en España o los "chalecos amarillos" en Francia, reflejan una crisis de expectativas crecientes en el primer mundo.



El sistema capitalista de Chile puede necesitar una corrección, como todos los sistemas. Pero, en todos los sentidos, es mucho más exitoso que el desastroso régimen de Maduro en Venezuela o los recientes gobiernos populistas de la familia Kirchner en Argentina, que dejaron a sus países en bancarrota.



No podemos descartar que Chile se recupere de esta crisis y que se convierta en un modelo a seguir aún más exitoso para el resto de América Latina.