Joe Biden va bien, pero...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La última encuesta que muestra que el índice de aprobación del presidente Biden ha aumentado 9 puntos porcentuales es una buena noticia, y una mala noticia.

La buena noticia es que se merecía un aumento de popularidad, porque está haciendo bien la mayoría de las cosas. La mala noticia es que puede alentarlo a postularse para la reelección en 2024.

El índice de aprobación de Biden aumentó del 36% en julio al 45% en septiembre, según una encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación Pública publicada el 15 de septiembre. La encuesta, que tiene un margen de error de más o menos el 3,9%, viene dos meses antes de elecciones intermedias cruciales para el Congreso.



Hay varias razones para el aumento de los índices de aprobación de Biden. A pesar de los esfuerzos desesperados de Fox News y otros medios de derecha para presentarlo como un gagá después de que sus afirmaciones anteriores de que es un supuesto “socialista” no prosperaron, Biden obtiene un puntaje alto en la mayoría de los temas clave.

Biden merece altas calificaciones por su manejo de la invasión rusa de Ucrania, uno de los mayores desafíos para el mundo occidental desde la Segunda Guerra Mundial.



No solo reparó los lazos dañados de Estados Unidos con Europa, que su predecesor casi destruyó al amenazar con retirarse de la OTAN, sino que incluso reclutó a países escandinavos tradicionalmente neutrales, Japón y Corea del Sur para apoyar activamente a Ucrania.



Además, bajo Biden, un ataque con aviones no tripulados de EE. UU. mató al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahri, y Estados Unidos se basó en la diplomacia de la era Trump entre Israel y las naciones árabes.



En el frente interno, la administración Biden ha aprobado paquetes legislativos clave, incluido un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de US$1 billón para reconstruir carreteras y puentes, y expandir el acceso a Internet de alta velocidad.

Biden también impulsó la Ley de Reducción de la Inflación que pone en marcha las mayores iniciativas para combatir el cambio climático en la historia de los EE.UU., incluida una gran cantidad de fondos para la innovación de energía verde, y permite que el gobierno negocie los precios de los medicamentos de Medicare con las empresas farmacéuticas. lo que debería reducir los costos para los beneficiarios. La Kaiser Family Foundation estima que esto puede beneficiar a más de 4 millones de estadounidenses mayores.



Sobre el racismo, la seguridad de las armas, el aborto y, sí, la inmigración, Biden está del lado correcto de los problemas.



Mientras que el expresidente Trump, quien legitimó a los grupos neonazis y de supremacía blanca al afirmar en 2017 que hay “ gente muy buena en ambos lados ” de la división del racismo, Biden ha denunciado constantemente a los extremistas intolerantes de Estados Unidos.



A diferencia de la mayoría de los políticos republicanos, Biden apoya las medidas de seguridad de las armas para reducir los tiroteos masivos. Pide una muy necesaria prohibición de las armas automáticas capaces de matar a decenas de personas en cuestión de segundos.

Sobre el aborto, apoya el derecho de la mujer a elegir. La reciente decisión de la Corte Suprema de mayoría conservadora de permitir que los estados se pronuncien sobre el aborto, permitiendo así que los estados liderados por republicanos prohiban los abortos, necesita más que nunca el activismo de su administración en este tema.



En cuanto a la inmigración, si bien el número de migrantes se ha disparado en los últimos meses debido a la afluencia de solicitantes de asilo venezolanos y cubanos, Estados Unidos necesita desesperadamente más, no menos, inmigrantes. La población estadounidense está envejeciendo y no hay suficientes jóvenes para pagar la jubilación de los futuros jubilados. El desempleo en EE. UU. está en mínimos históricos y hay carteles de “Estamos contratando” en todas partes.



Quizás lo más importante es que Biden, a diferencia de Trump, no representa una amenaza para la democracia estadounidense. Si bien su predecesor continúa afirmando falsamente que ganó una elección certificada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema, más de 60 tribunales inferiores y su propio fiscal general, Biden no es el Hugo Chávez estadounidense.



De acuerdo, se puede argumentar que la inflación de EE.UU. es alta, aunque ese es un fenómeno global en gran parte debido a los cierres del Covid y la guerra de Ucrania. Si te sirve de consuelo, las economías de China y Europa están peor que las de Estados Unidos.

También se puede culpar a Biden, entre otras cosas, por una mala ejecución de nuestra largamente demorada salida de Afganistán.



Aún así, Biden merece su tasa de aprobación cada vez mayor.



Sin embargo, debería abandonar cualquier idea de postularse para la reelección en 2024. Tendría 82 años cuando comience su segundo mandato y 86 cuando lo termine. Ha tenido Covid, y pocos trabajos en el mundo aceleran más el proceso de envejecimiento que la presidencia.



Biden no debería permitir que sus nuevos índices de aprobación se le suban a la cabeza. En cambio, debería dejar espacio para una nueva generación de demócratas centristas, y debería pasar a la historia como el buen presidente de “transición” que prometió ser.