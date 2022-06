La libertad responsable es Batllista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista Daniel Supervielle acaba de editar su último libro, se llama “Libertad responsable” y versa sobre este concepto que instaló el Presidente Luis Lacalle Pou, que se convirtió en emblema de como Uruguay enfrentó la Pandemia.

No solo vale la pena leerlo porque es una reseña excelente de todo lo ocurrido en este par de años (que parecieron muchos más), sino por el análisis y las reflexiones que plantea.

Si bien no pretendo desde estas líneas spoilear el libro, me siento en la responsabilidad de compartir lo que me generó y la importancia clave que ha adquirido para el Uruguay este concepto de libertad responsable.



Hace tiempo que ya nadie discute que el Uruguay está divido en dos grandes bloques casi por mitades, como tiende a ocurrir en todo el mundo, de un lado está la coalición de izquierda y del otro la coalición republicana. Esta última con el desafío de su reciente nacimiento y la responsabilidad de gobernar de cara al claro de mandato de cambio que la gente dio en 2019.



La coalición de gobierno se ha mostrado firme, con sus perfiles y sus matices, pero firme y unida en las grandes decisiones. La piedra angular de esta unión es la figura del presidente Luis Lacalle Pou, quien ha sorprendido a propios y ajenos con sus decisiones pragmáticas, útiles, libres de dogmatimos y mochilas de otros tiempos. Y el primer gran concepto propio de identidad de esta coalición republicana es -sin duda- la libertad responsable. Todos quiénes apoyamos esta coalición republicana nos sentimos representados a cabalidad en ella. Y mientras leía detenidamente el libro al que venimos haciendo referencia, no paraba de pensar en lo mismo -una y otra vez- y es que la libertad responsable es profundamente Batllista. Representa ese justo equilibrio entre la libertad individual y el cobijo del Estado, eso que define al uruguayo en su esencia y que solo en Uruguay podía funcionar así de bien. Bien distinto a lo que representa la coalición de izquierda que reclamaba furiosamente la cuarentena general obligatoria.

Hoy, la coalición republicana se puede apoyar firme en su primer hito de identidad común que trasciende las fronteras de los partidos que la componen, la libertad responsable. Seguramente, no todos la sientan como Batllismo puro como yo, pero seguro todos se sienten identificados con ella.



Días pasados vi -con especial asombro- como un jerarca de la anterior administración sostenía en la tapa de un conocido semanario local que la libertad responsable llevó a que hubiese 4.000 personas fallecidas que no tendrían que haberse muerto. Esto nos demuestra a cabalidad las diferencias de fondo entre un bloque y otro, la libertad responsable es elogiada en todo el mundo por haber logrado batallar con éxito la pandemia sin destruir la economía del país en el intento, logró ese difícil punto medio entre la cuarentena general obligatoria y el negacionismo, porque los extremos siempre son malos y aquí -por el contrario- se logró un gran equilibrio.



Entonces, podemos decir que la libertad responsable ya es un concepto que trascendió la pandemia para transformarse en el corazón ideológico del proyecto de la coalición republicana que hoy nos gobierna y que también sirvió para diferenciar a dos modelos que representan a cada uno de los bloques. El Uruguay necesita, sin duda, mucha más libertad responsable.