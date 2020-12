¿Y las disculpas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace algunos días el Ministerio del Interior difundió un video que resume lo ocurrido en Plaza Seregni el pasado 1° de noviembre. Naturalmente, lo que se hizo público fue un resumen, pero en comisión se entregó el total de las filmaciones.

Todos recordamos el tenor de las declaraciones vertidas en los días siguientes por parte de actores políticos y sociales que denunciaban abuso y brutalidad policial, racismo y clasismo en el procedimiento, calificando a los trabajadores policiales como “represores”. Muchos dando manija antipolicía de forma irresponsable y peligrosa, como lo hemos denunciado hasta el cansancio.



Así las cosas, pasó un mes y ninguna persona se presentó ante la Fiscal actuante a formalizar ninguna denuncia por lo allí ocurrido, no se constató la existencia de ningún herido, salvo -paradójicamente- por tres policías “represores” que sí resultaron lesionados durante el procedimiento y que sí formularon denuncias ante la Fiscal de Turno que aún se están investigando.



Entonces, pasando raya un mes después, ¿qué nos quedó de todo ese relato de abuso y represión policial que pretendieron instalar? La respuesta es nada, absolutamente nada, fue puro ruido y fuegos de artificio mediático.



Más allá de las declaraciones antipolicía, lo preocupante es la impunidad con que se dice cualquier cosa, se hicieron públicas las imágenes de lo ocurrido en Plaza Seregni y el silencio absoluto de los que hace un mes gritaban -hoy- es ensordecedor, ni siquiera reconocieron que no existió tal abuso y que efectivamente los policías fueron agredidos. Esto no debería diluirse en otras noticias, deben reclamarse esas disculpas, que van más allá de tiroteo político, corresponden para con los trabajadores policiales que tuvieron que intervenir esa noche y lo hicieron correctamente.



Mucho se ha hablado también del famoso protocolo de actuación policial y en particular sobre cuanta gente significa una aglomeración, llevando la discusión al lugar equivocado. Por la propia naturaleza del protocolo es completamente irrelevante determinar un número específico que defina cuanta gente es considerada una aglomeración.



Recordemos que la policía sigue operando por la vía de la exhortación, apelando a la libertad responsable, como lo viene haciendo desde marzo. Vale repasar la orden de servicio en la que se establece el famoso protocolo “I- Exhortar por altoparlante a evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico sostenido. II- Dar intervención a la Fiscalía correspondiente en caso de incumplimiento. III- De registrarse eventos no autorizados y sin protocolos correspondientes en espacios públicos, privados, pubs, restauran- tes, clubes, etc. se deberá dar intervención a la Intendencia correspondiente, INAU y al MSP (…).”



Como se puede apreciar con claridad, no prevé detenciones, no atenta contra el derecho de reunión, es más, ojalá pudiésemos tener ese altoparlante exhortando el cumplimiento de las medidas sanitarias en todos los rincones del país 24/7. ¿Realmente es relevante determinar un número de personas juntas para prender un parlante y exhortar?



La realidad es que no hay Estado, República o Democracia sin policía, así que a respetarla y dejarla trabajar; y quien la agredió gratuitamente, que no pierda más el tiempo y ya mismo pida las disculpas que corresponden.