El escape del año

La fuga del empresario Carlos Ghosn de Japón es uno de los hechos más interesantes del año que pasó. Ghosn, el ex presidente (CEO) de Nissan, orquestó un escape cinematográfico de su arresto domiciliario, cuando era acusado de malversar fondos de la compañía para su uso personal.

Si bien la saga de Ghosn, de CEO estrella a figura desgraciada, tuvo repercusión en medios especializados, la fuga que lo llevó de Japón al Líbano le dio notoriedad en los grandes medios. El caso es relevante por varios motivos. Por un lado, están los detalles del escape. Ghosn se fugó de su arresto domiciliario ayudado, por un equipo que incluía un ex boina verde del ejército estadounidense. El empresario fue escondido en baúles usados para guardar equipamiento de música y puesto en un jet privado. Reapareció, casi por arte de magia, en Beirut, capital de Líbano, donde había vivido en su juventud. Allí, cobijado por su ciudadanía libanesa y por la ausencia de tratados de extradición, fue recibido como un héroe.



Pero esta fuga es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más complejo. Este caso ilustra algunas de las tensiones y asimetrías que subyacen, acaso vivifican, los movimientos populistas y anti-globalización que cobraron visibilidad en la última mitad de la década que terminó.



La vida de Ghosn resume oportunidades y dinámicas de un mundo, el de los últimos 30 años, crecientemente integrado. Su historia empieza en Brasil, más precisamente en Porto Velho, estado de Rondonia, el far west brasilero, lugar de acogida de sus abuelos, migrantes libaneses. Ghosn regresó al Líbano en la década del ’60 donde fue educado en instituciones francófonas, resabios del mandato francés sobre el Líbano. El Beirut de entonces, según un perfil del entonces CEO, era “la ciudad más cosmopolita del Medio Oriente.” Tras cursar estudios universitarios en Francia, Ghosn regresó a Brasil trabajando para la empresa de neumáticos Michelin. Casi una parábola, pues los Ghosn se habían instalado en el oeste del Brasil en la época del auge de la explotación de gomas y cauchos. Eventualmente, de Michelin pasó a la Renault y a finales de la década de 1990, fue encargado con un proyecto, un desafío, especial: llevar adelante la alianza estratégica entre Renault y Nissan.



Su gestión al frente de la Nissan se transformó un caso de manual de cómo salvar a una empresa en crisis. Según cuenta en un artículo publicado en Harvard Business Review en 2002, Gohsn se deshizo de prácticas de la cultura empresarial nacional de Japón para librar a Nissan de sus problemas financieros. Ghosn articuló una defensa de su “ruptura con la tradición” de la compañía que era, según él, la base de los problemas. Para ejemplificarlo se refirió a la práctica del keiretsu mediante la cual grandes empresas japonesas adquirían partes de empresas más pequeñas. Estas micro inversiones se habían transformado, según Ghosn, en un gran problema para la compañía con 4 billones de dólares invertidos en distintas empresas. Deshacerse del peso de la tradición japonesa tuvo resultado y Ghosn logró transformar a la Nissan: de perder 5,7 billones de dólares en 1999 a ganar 2,8 en 2002.



El éxito de su gestión catapultó a Ghosn al estrellato. El caso de su celebridad en Japón, donde llegó a inspirar un cómic, es aún más trascendente por la “insularidad cultural,” o la protección de la cultura local, escribe Brian Bremmer en Bloomberg, del país-isla. Ghosn, un gaijin o extranjero, había salvado a una compañía nipona en un país con una fuerte cultura nacional, no menos en el mundo de los negocios.



Si los éxitos de Ghosn en el mundo empresarial sintetizan las oportunidades de la globalización más reciente, el caso judicial ilustra excesos que alimentan los discursos contra el capitalismo global. Las acusaciones que pesan en su contra apuntan al utilizar fondos de la compañía para sustentar un estilo de vida ostentoso. Esos gustitos, que incluyeron una fiesta en Versalles para sus segundas nupcias, no cayeron bien en una cultura corporativa más austera. La justicia también imputó a Ghosn por utilizar fondos de la compañía de manera discrecional, incluso para pagarse sobresueldos. En términos de economía, el affaire Ghosn evoca aspectos controversiales de la globalización más reciente. Estos temas pueden incluir la consolidación corporativa, la compensación ejecutiva, las prácticas anticompetitivas, e incluso el desvanecimiento de los capitalismos nacionales.



Desde el Líbano, Ghosn articula su defensa como víctima de un momento político más que como un acusado de la justicia. El momento político podría caracterizarse como la reacción contra el “globalismo” que cobró mayor visibilidad desde 2016. El término llegó a las primeras planas de los principales medios en 2016 de la mano del asesor estrella de Trump, y más recientemente de Matteo Salvini, Steven Bannon.



En 2017, un artículo en Bloomberg Businessweek puso a Ghosn y su Renault-Mitsubishi-Nissan a modo de ilustración de cómo “el globalismo está vivito y coleante”. El artículo se anclaba en la inauguración de una planta de la alianza automotriz en Tailandia en la postrimería de la “revuelta del nacionalismo populista” de 2016-la del Brexit, Trump y que casi termina en un triunfo de Le Pen en Francia.



Ghosn aprovecha la intersección de un vector en el anti-globalismo con tendencias xenófobas para cultivar simpatías que le serían difíciles de encontrar de otro modo. La historia nos da ejemplos de cómo las críticas a banqueros y mercaderes “cosmopolitas”, con cierta frecuencia, mutaron en persecuciones.



El desenlace no hace más que dar oportunidades para profundizar sobre las asimetrías de la globalización. Su costoso y elaborado escape cristaliza las posibilidades materiales de los ganadores en estos procesos de integración. Éstos, con muchos recursos materiales que otros, pueden incluso evadirse del largo brazo de la ley. Al día de hoy la trama de Ghosn muestra que la integración de mercados y capitales no siempre tiene correlato en términos legales y políticos. Paradójicamente, alguien que fue hacedor de la globalización económica hoy se cobija en la soberanía política y jurídica de un país mucho menos próspero que aquel que lo acusa; un país que, contrario sensu a lo que sería de esperar de una mayor integración global, garantiza su no extradición.